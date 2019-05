Sjekk de tøffe elektriske tohjulingene

LYON: Det kommer stadig flere elsykler og andre elektriske tohjulinger på markedet. De har ulike former og bruksområder.

Små batteripakker og små motorer kan være kraftige nok, og det åpner for å motorisere doninger det tidligere ville vært upraktisk å skru fast en totakter til.

Under den store årlige konferansen for elektrisk mobiliitet, EVS, denne gang arrangert i Lyon i Frankrike, var en rekke ulike konsepter utstilt.

Noen var det også mulig å prøvekjøre, og resultatet kan du se i videoen øverst i artikkelen.

Det er lett å la seg begeistre av elsykler. De gjør tunge motbakker til en lek, og det er lett å holde tempoet oppe.

Siden de er motoriserte er det også noen produsenter som utvikler varianter som ser ut som små motorsykler. Det er selvsagt bare design, for så lenge de har pedaler er det kanskje trå-deg-ihjel-mopeder de minner mest om.

Sparkesykkel til fjellturen

Noen varianter har kuttet pedalene helt. De er mer som elektriske sparkesykler, bare større. Et eksempel er franske Globe3T, som lager elektriske downhill-scootere i ulike varianter.

Varianten vi prøvekjørte i videoen er av den dyre typen, fra 4000 euro. Den er laget for bruk i terrenget, med demping foran og bak. Men de lager også andre varianter til lavere priser, blant annet en hvor du har batteriet i en sekk i stedet for montert på selve sykkelen.

Og vil du ha mye kraft, lager de en utgave med motor på både for- og bakjul.

TUs Svein Erik Hole på en Cyclable cargosykkel. Foto: Marius Valle

En annen fransk aktør, Cyclable, utvikler fraktsykler som kan utstyres med en stor kasse for varer, sitteplass til et par unger, eller annet du ikke umiddelbart har med deg på sykkeltur. Selskapets sykler koster fra rundt 4000 euro og oppover.

Tilsvarende lastesykler får du kjøpt som elsykler også i Norge.

Moped-«chopper»

La oss kalle det en elektrisk moped-chopper. Foto: Marius Valle

Kymco Ionex batteribyttekiosk. Foto: Marius Valle

Elektrifisering kan kanskje også gi den gode gamle mopeden nytt liv. Et eksempel er franske Lesd'go, som viste frem en variant de selger i hjemlandet. Denne har 1500 watt motor og et 20 amperetimers batteri som gir en rekkevidde på 45 til 60 kilometer.

Vi syns det morsomste var de brede dekkene, som gir en følelse av å kjøre motorsykkel. Doningen koster ikke veldig mye penger, 2200 euro.

Det er mulig å kjøpe helt lik el-moped gjennom andre utsalgssteder, da denne modellen, kalt Ikara, ser ut til å egentlig være et produkt man kan importere fra Kina og selge under eget merkenavn.

Smart batteribytte

Mens vi er i Asia – den taiwanske scooterprodusenten Kymco viste frem sin Ionex-serie på konferansen. Ionex ser i det hele tatt ser ganske vanlige ut, men med et smart batterisystem.

Løsnignen er basert på et batteri du lett napper ut av scooteren, og bytter i en batterikiosk. Et tomt mot et fullt batteri. Du kan betale byttet på en vanlig betalingsterminal, enkelt og greit.

Vil du heller lade hjemme, kan du gjøre det som normalt. Da kan du for eksempel ta med deg batteriet innendørs. I Kina tilbyr de også timesbatterilading hos forhandler, og mulighet til å leie et ekstra batteri. Det er mulig å oppbevare inntil tre ekstra batterier i scooteren, for å få en rekkevidde på inntil 200 kilometer.

Kymcos scootere ser ganske vanlige ut ellers. Foto: Marius Valle

Knallert eller sykkel? Kanskje litt av begge deler, bare uten knallingen. Foto: Marius Valle