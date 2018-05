Sikkerhetsekspert: Slik forsvarer du din sosiale sikkerhet

Christian Sandberg er leder for sikkerhetsselskapet Checkpoints teknologgruppe for avanserte sikkerhetsløsninger i Europa. Gjennom mange år har han sett hvordan trusselbildet har utviklet seg og blitt profesjonalisert. Ikke minst etter at vi ble hekta på sosiale nett. Nå må vi passe på identiteten vår, og ikke minst passe på mobilen. Ellers kan det gå som Senterpartiet så smertelig har fått erfare, og det kan være svært vanskelig å få fatt på synderen.

De fleste ligger etter, enten de er politikere, skoler og bedrifter. Ikke er det lett heller å forsvare sin sosiale sikkerhet. Men noen løsninger er under oppseiling, selv om de har begrensninger. Dette handling ikke bare om nakenbilder på avveie, men om utpressing nå eller i fremtiden. Ofte vet de store aktørene og andre mer om deg enn du kunne drømme om. Spesielt når data er blitt handelsvare.

Til og med nasjoner og presidenter må passe seg.

Lytt til ukens podcast nederst i saken.

Jan Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs nye podcastTeknisk sett.

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Hvis du abonnerer på Teknisk sett på iTunes eller en annen podcast-app, kan du laste ned og lytte til nye episoder hver uke. Vi legger normalt ut nye episoder torsdag ettermiddag, slik at du for eksempel kan laste den ned og høre på vei til jobben på fredager.

RSS-feed: http://feeds.soundcloud.com/users/soundcloud:users:197994369/sounds.rss

Ukens podcast: