Setningsskader kan gjøre seks år gamle rekkehus ubeboelige

Det er ikke bare Gulskogen senter som sliter med ustabile grunnforhold langs Drammenselva på Gulskogen utenfor Drammen.

Drammens Tidende har skrevet flere saker om de 21 rekkehusleilighetene i Strømsgodset hageby, bare et steinkast fra Gulskogen senter.

Rekkehusene, som hovedsakelig huser småbarnsfamilier, ble omsatt for rundt 5 millioner kroner så sent som i 2017. Nå er gulvene skjeve, dører og vinduer er vanskelige å lukke. En takstmann har anbefalt at husene rives og bygges opp på nytt, skriver Drammens Tidende.

Kan bli rettssak

Peab, som var entreprenør på prosjektet, tar ikke ansvar for setningsskadene. Det gjør heller ikke byggherren, Cibora eiendom. De to peker blant annet på en kulvert under jernbanen med tilhørende gangvei som er bygget ved siden av boligfeltet i ettertid, som mulig årsak til setningsskadene. Nå varsler beboerne at de vil ta saken for retten med krav om erstatning.

Det har lenge vært kjent at grunnforholdene på begge sider av Drammenselva er utfordrende. Temaet var blant annet gjenstand for høylytte diskusjoner da plassering av nytt sykehus i drammensområdet skulle vedtas.

Bekrefter bruk av friksjonspeler

Peab bekrefter at det er brukt friksjonspeler i fundamenteringen av Strømsgodset Hageby. I det norske akademis ordbok defineres friksjonspeler som «pel som brukes til fundamentering på bløt grunn, og ikke går ned til fjell eller fast grunn».

– Det er riktig at Peab ikke påtar seg ansvaret for setningsskadene som har oppstått. Vi har ikke funnet feil ved den prosjektering eller utførelse som Peab har ansvar for etter kontrakten med byggherren, sier administrerende direktør Kjetil Runningen i Peab til Teknisk ukeblad.

Runningen forteller også at Peab gjennomfører en uavhengig kvalitetssikring av prosjektering og utførelse i prosjektet. Utover det ønsker ikke selskapet å kommentere saken.