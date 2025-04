Seks personer mistet ifølge nyhetsbyrået AP livet da et helikopter styrtet i Hudson-elva i New York torsdag.

Helikopteret styrtet i nærheten av pier 40 rundt klokka 15.15, lokal tid, opplyser brannvesenet i byen.

Ordføreren i New York, Eric Adams, opplyser at alle seks om bord – én pilot og en spansk familie med to voksne og tre barn, døde i ulykken.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Fra marin teknikk til full-stack-utvikling

Passasjerene var Augustin Escobar, en av direktørene i den spanske grenen av Siemens, og familien hans.

Denne videoen skal vise helikopterstyrten.

Rotor skal ha falt av

Vitnet Bruce Wall sier at han så at rotoren falt av før helikopteret styrtet i sjøen.

Dette stemmer overens med andre observasjoner, og meldinger som ble ringt inn til nødnummeret 911, og referert av CNN, om at helikopteret stanset opp i luften, og at deler falt av før styrten.

Bilder fra stedet viser at helikopteret etter styrten ble liggende opp ned med understellet stikkende opp av vannet.

Helikopteret var av typen Bell 206-L4, og ble første gang registrert i 2005. Det tilhørte selskapet New York Helicopter Charter, og var på dagens tredje tur med turister rundt Manhattan. da ulykken skjedde.

Rester flyter i vannet på åstedet der helikopteret styrtet. Foto: Ted Shaffrey/AP Photo/NTB

Ifølge CNN hadde helikopteret fløyet i rundt 16 minutter da det styrtet. De skriver også at data fra USAs luftfartsmyndigheter viser at helikopteret hadde et flydyktighetssertifikat utstedt i 2016, som var gyldig til 2029.

New York Helicopter Charters direktør med ansvar for vedlikehold har ikke villet kommentere styrten overfor CNN. USAs havarikommisjon, National Transportation Safety Board har regler som begrenser hva selskapet kan uttale seg om så lenge ulykken er under etterforskning.

Les også Ingen overlevende funnet: Fly kolliderte med helikopter og styrtet i islagt elv

Bekymret etter ulykker

Ulykken er den siste i en rekke luftfartsulykker i USA siden nyttår, noe som har ført til at mange er bekymret for flysikkerheten i landet.

Luftrommet rundt New York er til enhver tid fullt av fly og helikoptre, med tre store flyplasser i nærheten og både forretningsfly og turisthelikoptre i lufta. Også politiet og mediene bruker hyppig helikoptre.

Dette bildet som er hentet fra et videoopptak av styrten, viser det styrtede helikopteret mens det faller mot bakken i New York. Foto: Bruce Wall/AP/NTB

I 2009 landet et US Airways-fly med 155 personer om bord i elva etter å ha fått fugler i motoren. Alle overlevde, og hendelsen ble kalt «Mirakelet på Hudson».

Til sammen 38 mennesker har mistet livet i en rekke helikopterulykker i New York siden 1977, blant dem en kollisjon i 2009 mellom et fly og et helikopter med turister som kostet ni mennesker liver, og en styrt i East River i 2018 der fem mennesker omkom.