Seier til klimaaktivister som vil stanse utvidelse av Heathrow

En britisk ankedomstol har satt foten ned for en ny rullebane på Heathrow-flyplassen. Kjennelsen er en seier for klimaaktivister som kjemper mot utvidelsen.

– Vi vant! sa Londons ordfører Sadiq Khan, en av motstanderne av prosjektet, etter kjennelsen torsdag.

En ny rullebane vil medføre større CO2-utslipp hvis flytrafikken øker. Domstolen lot seg overbevise av argumentene om at dette ikke ble tilstrekkelig vektlagt da den britiske regjeringen godkjente prosjektet i 2018.

Regjeringen burde ha tatt i betraktning Storbritannias forpliktelser om utslippskutt i Parisavtalen, konkluderer domstolen.

Heathrow lufthavn varsler at den vil anke kjennelsen til Storbritannias høyesterett.

Den britiske regjeringen vil imidlertid ikke anke. Statsminister Boris Johnson var tidligere en markant motstander av den nye rullebanen, og i 2015, da han var Londons ordfører, truet han med legge seg foran bulldoserne for å hindre utvidelsen.

Både hensynet til miljøet og estetiske hensyn lå bak Johnsons motstand den gangen. Hvor han står i saken i dag, som regjeringssjef, er noe mer uklart.

Friends of the Earth og andre miljøorganisasjoner, samt lokale myndigheter i London, står bak søksmålet for å stanse den nye rullebanken.

