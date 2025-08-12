Seier for miljøbevegelsen i Førdefjord-saken

Dommen i ankesaken falt i Borgarting lagmannsrett tirsdag. Saken ble behandlet av lagmannsretten i juni.

Lagmannsrettens konklusjon er at tillatelsen er gitt i strid med vanndirektivet og vannforskriften, og at vedtakene av denne grunn er ugyldige. Miljøorganisasjonenes søksmål har dermed ført fram, og de tilkjennes også sakskostnader for tingrett og lagmannsrett.

Lagmannsretten har konkludert med at alle vedtak om gruvedriften, både i kongelig resolusjon, fra Klima- og miljødepartementet, fra Nærings- og fiskeridepartementet og fra Miljødirektoratet, er ugyldige.

– Helt fantastisk!

– Helt fantastisk! Dette er en stor seier for fjorden, fisken og folket, og denne dommen vil også hindre forurensning av andre fjorder, vann og vassdrag, sier Sigrid Hoddevik Losnegård, leder i Natur og Ungdom, i en pressemelding etter at dommen falt.

Leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet samstemmer:

– Dette er historisk, og utvilsomt en av de største seirene til norsk miljøbevegelse. Vi har kjempet for å redde Førdefjorden i mer enn 15 år, og denne dommen viser at vi har hatt rett hele tiden. Tillatelsen til gruvedumping i Førdefjorden skulle aldri vært gitt, sier han.

– Vi forventer nå at staten trekker tilbake tillatelsene til gruveselskapet, slik at det settes et endelig punktum for denne saken, sier Gulowsen.

Staten må betale sakskostnader

I dommen skriver lagmannsretten at den vurderer at tillatelsene bygger på «uriktig generell rettsanvendelse og subsumsjon».

«Det foreligger da en materiell kompetansemangel – en innholdsmangel – ved vedtakene. Når det ikke er godtgjort og tilstrekkelig vurdert at det foreligger hensyn av «overriding public interest», har ikke forvaltningen kompetanse til å gi tillatelse», heter det i dommen.

Det har vært flere aksjoner mot deponiet i Førdefjorden. Nå har lagmannsretten slått fast at tillatelsene som er gitt, er ugyldige. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Staten må betale Naturvernforbundet og Natur og Ungdom 4.292.423 kroner i sakskostnader for lagmannsretten, og 3,5 millioner kroner i sakskostnader fra tingretten.

Lagmannsretten avviste også statens anførsel om at saken måtte avvises grunnet manglende søksmålsinteresse. Lagmannsretten forkastet denne anførselen idet den kom til at miljøorganisasjonene fremdeles har rettslig interesse i å få prøvet vedtakene, heter det.

Dette betyr ikke at Nordic Mining må stanse driften umiddelbart, sier regjeringsadvokaten. Staten vurderer nå nøye om den skal anke til Høyesterett, skriver regjeringsadvokaten i en e-post til NTB.

– Dommen konkluderer ikke med at et slikt sjødeponi er ulovlig i seg selv, men retten mener det ikke er foretatt en tilstrekkelig grundig og oppdatert analyse av fordeler og ulemper og finner derfor at vedtaket er ugyldig, opplyser Karen Mellingen og Asgeir Nygård, som har ført saken for Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

SV: Seier for naturen

– Endelig! Dette er en stor seier for naturen. Nå må regjeringen stanse raseringen av fjorden umiddelbart. I tillegg må de stanse gruvevirksomheten i Repparfjord, sier SVs Lars Haltbrekken.

– Dette har vi ventet lenge på. Allerede da tillatelsene ble gitt av Erna Solbergs regjering, advarte flere miljøfaglige instanser i sterke ordelag mot å bruke fjorden som søppelplass for gruveselskapene, understreker Haltbrekken.

Sofie Marhaug, andre nestleder i Rødt, sier i en kommentar at norske politikere har sviktet naturen når de har gitt grønt lys til gruvedumping i Førdefjorden.

– Nå er tiden inne for å ta ansvar: Vi trenger et nasjonalt forbud mot sjødeponi – uansett om det gjelder Førdefjorden, Repparfjorden eller andre fjorder. Norske fjorder skal ikke være søppelplass for gruveselskapene, sier hun.

Gruvedriften har startet opp

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom gikk til sak mot staten for å få stoppet avfallsdeponiet, men tapte i Oslo tingrett i januar i fjor, og anket til lagmannsretten.

Miljøorganisasjonenes søksmål handler om at gruveselskapet Nordic Mining har fått tillatelse til å deponere utsprengt gruveavfall fra sin virksomhet i Førdefjorden i Vestland. Totalt er det snakk om opptil 170 millioner tonn.

Gruvedriften på Engebøfjellet ved Førdefjorden startet opp i desember i fjor, med offisiell åpning i mai i år.