Sånn kan strømnettet bli mer effektivt

Behovet for strøm vil bare øke i framtida. Digital teknologi og datasentre for lagring og kunstig intelligens krever alene enorme mengder. Men energisektoren må samtidig bli mer miljøvennlig og gå bort fra fossilt brennstoff som kull, olje og gass.

Så finnes det håp? Ja, faktisk. Såpass at Det europeiske forskningsrådet (ERC) er villig til å støtte arbeid ved NTNU med to millioner euro, nær 24 millioner kroner, i form av et ERC Consolidator Grant.

For strømnettet blir også i stadig større grad digitalt. Det moderne nettet blir mer stabilt og rimelig, og vi kan utnytte strømmen vi allerede lager mye bedre enn før. Blant annet slik:

– Vi kan lage strømomformere som i tillegg til å omforme strøm også fungerer som små datamaskiner. Da kan hver omformer samle inn og behandle data selv, og styre egen drift i sanntid, sier professor Dimosthenis Peftitsis ved Institutt for elektrisk energi ved NTNU.

For å få til dette skal en ny forskningsgruppe med ERCs støtte bygge digitale tvillinger inn i omformernes prosessorer. Slik kan omformerne selv behandle data lokalt uten å sende disse dataene til skyen.

Nødvendig for å få moderne strømnett

Elektroniske omformere er nødvendige for å koble fornybar energi, ladeinfrastruktur og datasentre til strømnettet. Å få nye strømomformere er en del av løsningen fordi de blir mer effektive og er tilpasset et moderne nett.

– Omformerne gjør om strøm, for eksempel fra vekselstrøm til likestrøm. Millioner av slike omformere blir tatt i bruk de neste 20 årene, sier Peftitsis.

ERC Consolidator grants gis til erfarne forskere som ønsker å bygge opp en forskningsgruppe.

– Pengene fra ERC skal vi bruke til å ansette tre doktorgradsstipendiater og én postdoktor. De skal også dekke kostnader til prototyper, testing i laboratoriet og formidling av forskningen, sier Peftitsis.

Han vil selv bruke 50 prosent av arbeidstiden sin på prosjektet.

Stipendet fra ERC gjør prosjektet mulig

Nå henger disse ERC-stipendene temmelig høyt, og krever enormt mye arbeid for å legge frem et solid prosjekt, så selv en erfaren professor kan bli litt satt ut når han faktisk får det.

– Da jeg så e-posten fra ERC, ble jeg veldig stresset helt til jeg fikk logget inn i søknadsportalen. De sekundene føltes som en evighet, sier Peftitsis.

Da han åpnet brevet, og så at han faktisk hadde fått tildelingen, kom først en følelse av lettelse – og så takknemlighet, forteller han.

– Like etter kom også stor entusiasme, fordi denne ERC-støtten gjør det mulig å virkeliggjøre planene.

Han håper dette kan markere starten på en ny æra for intelligente strømelektroniske systemer.

– Samtidig er dette også et stort ansvar. Forskningen vår er risikofylt, men kan forhåpentligvis gi høy gevinst for vitenskapen og samfunnet, avslutter Peftitsis.

