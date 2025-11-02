Abonner
Samferdsel

Samferdselsministeren: Ikke aktuelt å ta kinesiske busser ut av trafikk

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier det ikke er aktuelt å ta kinesiske busser ut av trafikk, til tross for at Ruter har avdekket sikkerhetsrisikoer.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil ikke kvitte seg med de kinesiske bussene.
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil ikke kvitte seg med de kinesiske bussene. Foto: Arash A. Nejad
NTB
2. nov. 2025 - 08:57

Tidligere denne uken ble det kjent at kollektivselskapet Ruter har avdekket at kinesiske Yutong-busser kan stoppes og kontrolleres av produsenten via internett.

Samferdselsdepartementet vurderer nå hvordan utenlandske busser kan påvirke nasjonal sikkerhet, skriver ABC Nyheter.

Nygård sier han ikke vil be operatørene ta bussene ut av trafikk.

– Det er per i dag ikke aktuelt, sier samferdselsministeren.

Ruter har rundt 300 kinesiske elbusser i trafikk. I Agder er det 105 Yutong-busser i drift, ifølge NRK.

Frp-representant Bård Hoksrud kritiserer regjeringens håndtering:

– Det er på tide at vi setter norsk sikkerhet og trygghet først. Det gjør ikke regjeringen, og det viser at de ikke har forstått alvoret, mener han.

Ruter har tidligere opplyst at de kan koble bussene av internett ved å fjerne et simkort i en boks i bussen som produsenten Yutong har direkte tilgang til.

Tide har allerede flere Yutong-busser i Bergen.
Les også:

Stadig økende: Nå er det 1268 kinesiske busser på vei til Norge

Samferdsel
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Hvordan lage en stillingsannonse på Tekjobb?
Les mer
Hvordan lage en stillingsannonse på Tekjobb?
SKS
Prosjektleder med fagansvar for kontrollanlegg
Troms fylkeskommune
Ingeniør / sivilingeniør - materialteknologi
Nammo Raufoss AS
Mechanical Design Engineer
Forsvarsdepartementet
Fagdirektør - Forsvarsindustriell politikkutvikling
Troms fylkeskommune
Ingeniør / sivilingeniør verkstedteknologi
SKS
Prosjektleder med fagansvar for generator
En tjeneste fra