Samferdselsministeren: Ikke aktuelt å ta kinesiske busser ut av trafikk

Tidligere denne uken ble det kjent at kollektivselskapet Ruter har avdekket at kinesiske Yutong-busser kan stoppes og kontrolleres av produsenten via internett.

Samferdselsdepartementet vurderer nå hvordan utenlandske busser kan påvirke nasjonal sikkerhet, skriver ABC Nyheter.

Nygård sier han ikke vil be operatørene ta bussene ut av trafikk.

– Det er per i dag ikke aktuelt, sier samferdselsministeren.

Ruter har rundt 300 kinesiske elbusser i trafikk. I Agder er det 105 Yutong-busser i drift, ifølge NRK.

Frp-representant Bård Hoksrud kritiserer regjeringens håndtering:

– Det er på tide at vi setter norsk sikkerhet og trygghet først. Det gjør ikke regjeringen, og det viser at de ikke har forstått alvoret, mener han.

Ruter har tidligere opplyst at de kan koble bussene av internett ved å fjerne et simkort i en boks i bussen som produsenten Yutong har direkte tilgang til.