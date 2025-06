Samferdselsministeren feilinformerte Stortinget to ganger

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har for andre gang gitt Stortinget uriktige opplysninger om flysikkerhet, skriver Bergens Tidende.

Luftfartstilsynet har innrømmet at de ikke gjennomførte alle lovpålagte tilsyn i 2022, slik statsråden hevdet overfor Stortingets kontrollkomite 10. juni.

Dette gjelder særlig tilsyn med innenlands helikopterflyginger. Det er delen av luftfarten med flest ulykker, skriver avisen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Fjernstyrte dronestasjoner: – Har tatt teknologien i en helt ny retning

EUs flysikkerhetsbyrå EASA konkluderte i en inspeksjon med at Luftfartstilsynet ikke utførte inspeksjonsflyvninger, hvor Luftfartstilsynets inspektører er med på flyginger for å kontrollere at regelverket etterleves.

I stedet ble disse inspeksjonene gjennomført som skrivebordsbaserte tilsyn eller basetilsyn. Dette var slik Luftfartstilsynet oppfattet det innenfor regelverket.

Vurdert som alvorlig brudd

EASA vurderte det imidlertid som et alvorlig brudd, og krevde strakstiltak. Luftfartstilsynet la deretter frem en tiltaksplan, som bekrefter at praksisen var i strid med regelverket.

Nygård hevdet nylig i et svar til Stortinget at praksisen var i tråd med felleseuropeiske regler i 2022. Det stemmer ikke, skriver BT.

Frp-leder Sylvi Listhaug og kontrollkomiteens leder Peter Frølich (H) reagerer overfor avisen, og peker på at statsråden har en selvstendig plikt til å kontrollere fakta, og ikke bare videreformidle informasjon fra egne etater.

Saken har bakgrunn i en helikopterulykke i Verdal der to personer omkom. Havarikommisjonen har stilt spørsmål ved myndighetenes kontroll med selskapet.