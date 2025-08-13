Sametinget anker Melkøya-dommen til lagmannsretten

– Sametingsrådet har vedtatt å anke tingrettens dom til lagmannsretten, sier sametingspresident Silje K. Muotka (NSR) i en pressemelding.
– Vi mener at retten tar feil i vurderingene av hva som er utgangspunktet og innholdet i konsultasjoner. Konsultasjoner er en hjørnestein i urfolksretten og kan ikke uthules slik retten velger å gjøre i denne saken, sier hun.
Staten frifunnet i tingretten
I juli ble det klart at sametinget ikke fikk medhold og at staten ble frifunnet i saken om elektrifisering av Hammerfest LNG på Melkøya. Sametinget ble dømt til å betale 744.000 kroner i sakskostnader. Det kommer i tillegg til de omtrent 6.000.000 kronene Sametinget har brukt så langt.
Planene om elektrifiseringen av Melkøya ble lagt fram i 2023, men har vært svært omstridt og kraftig kritisert. Kritikerne av prosjektet mener det vil ødelegge for reindriften og tappe Nord-Norge for kraft.
– Retten tar feil
Sametingsrådet er uenige med retten om at Melkøya-vedtaket ikke fører med seg store naturinngrep og kraftutbygging, og dermed ikke krever konsekvensutredninger.
– Det ingen tvil om at elektrifiseringen av Melkøya er den avgjørende og utløsende faktoren for utbygginger som vil påvirke det samiske naturgrunnlaget direkte, sier sametingspresidenten.
