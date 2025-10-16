Sabotasje-risiko i kraftforsyningen fører til skjerpede krav fra NVE

– Vi har kartlagt beredskapsevnen i kraftbransjen og funnet at vi er godt forberedt på uvær, men ikke sabotasje. Det skal vi gjøre noe med, sier beredskapsdirektør Kristian Markegård i Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE i en pressemelding.

Kartleggingen viser at kraftbransjen mangler materiell og personell til å håndtere større hendelser, sammensatte hendelser eller hendelser flere steder samtidig. Også reparasjonsberedskapen og organiseringen av kraftforsyningens beredskapsorganisasjon er undersøkt.

– I lys av sikkerhetsmyndighetenes trusselvurderinger og NVEs kartlegginger, er det behov for å øke beredskapen ytterligere, sier Markegård.

På konferansen Norges Energidager la NVE fram planen om å skjerpe kravene vesentlig innen utgangen av året. Det skal først og fremst skje gjennom endringer i forskrift og veiledninger. Samtidig vurderes det om den fysiske sikringen av kritisk infrastruktur i kraftforsyningen er god nok.