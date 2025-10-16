Abonner
Sabotasje-risiko i kraftforsyningen fører til skjerpede krav fra NVE

NVE vil skjerpe kravene til beredskap hos kraftselskapene etter at en undersøkelse viser at bransjen er godt forberedt på uvær, men ikke sabotasje.


NVE vil skjerpe beredskapskravene til kraftselskapene etter kartlegging som viser manglende beredskap. Foto: Erik Flaaris Johansen/NTB
NTB
16. okt. 2025 - 10:10

– Vi har kartlagt beredskapsevnen i kraftbransjen og funnet at vi er godt forberedt på uvær, men ikke sabotasje. Det skal vi gjøre noe med, sier beredskapsdirektør Kristian Markegård i Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE i en pressemelding.

Kartleggingen viser at kraftbransjen mangler materiell og personell til å håndtere større hendelser, sammensatte hendelser eller hendelser flere steder samtidig. Også reparasjonsberedskapen og organiseringen av kraftforsyningens beredskapsorganisasjon er undersøkt.

– I lys av sikkerhetsmyndighetenes trusselvurderinger og NVEs kartlegginger, er det behov for å øke beredskapen ytterligere, sier Markegård.

På konferansen Norges Energidager la NVE fram planen om å skjerpe kravene vesentlig innen utgangen av året. Det skal først og fremst skje gjennom endringer i forskrift og veiledninger. Samtidig vurderes det om den fysiske sikringen av kritisk infrastruktur i kraftforsyningen er god nok.

