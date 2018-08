Så raskt finner delfinen sjøminen

Verdens største militærøvelse til havs samlet en bredd gruppe med forskjellige våpentyper, og den mest uvanlige deltakeren under Rimpac var sannsynligvis «Mark 7 Marine Mammal Systems».

Det dreier seg om delfiner som har blitt trent opp til å lete etter sjøminer. De deltok likevel ikke i havet rundt Hawaii; delfinenes del av øvelsen ble gjennomført ved flåtebasen Point Loma i San Diego.

Den raskeste delfinen deres kan finne en sjømine på 30 sekunder.

Intelligente

Rutinen er at dyrene fraktes ut til søkeområdet med båt, liggende på en vattert madrass. I vannet leter de seg fram til minen og vender deretter tilbake til båten for å rapportere om funnet. De dykker så ned og plasserer en markør ved siden av minen, og så flyter bøyen opp til overflaten slik at dykkere kan bekrefte trusselen.

Delfinene er så intelligente at de kan lære seg å identifisere flere forskjellige typer objekter, og med sine overlegne svømmeevner kan de gjennomsøke et område mye raskere enn det en menneskelig dykker kan klare.

Den raskeste delfinen deres kan finne en sjømine på 30 sekunder. Foto: U.S. Navy photo

Under øvelsen fant delfinene alle sine simulerte objekter, og den raskeste deltakeren presterte å lete seg fram til trusselen på 30 sekunder. Det rapporterer Popular Mechanics.

Alt dyrene får for innsatsen er litt fisk, og samtidig kan menneskene bruke tiden til å håndtere minene som er funnet. USAs Marine Mammal Program inkluderer også kaliforniske sjøløver.

I tillegg til miner kan de og delfinene finne andre objekter, og til og med identifisere fiendtlige dykkere.

Glem jagerfly: Lockheed Martin vant flyshowet med å loope med et Hercules transportfly

Konsekvenser ved en større konflikt

Delfinene får litt fisk som takk for innsatsen. Foto: U.S. Navy photo

Delfiner har blitt brukt i krigssituasjoner noen få ganger på 1960- og 70-tallet. Mange har advart om konsekvensene av dette ved en større konflikt.

Det er lett å forestille seg at en redsel for fiendtlige delfiner eller sjøløver skulle kunne føre til at man som et sikkerhetstiltak rutinemessig dreper alle marine pattedyr i havet rundt skipene sine.

Faktum er at militære aktiviteter til havs allerede går hardt utover de marine pattedyrene. For fem år siden offentliggjorde den amerikanske marinen en egen rapport rundt miljøpåvirkning, og da rapporterte Smithsonian.com om at man kalkulerte med at øvelsene ville ta livet av hundretalls av hvaler og delfiner på øst- og vestkysten fram til 2019.

I tillegg til dette kommer tusentalls havdyr som har blitt alvorlig skadet i løpet av denne perioden.

Artikkelen ble først publisert på NyTeknik.se