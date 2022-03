Russland sliter med å få solgt oljen sin

Russland eksporterte i fjor rundt 10,5 millioner fat olje om dagen, men kjøperne står ikke lenger i kø. Det til tross for at etterspørselen i verden er stor, noe som har fått prisen til å skyte i været.

Prisen på nordsjøolje lå mandag på rundt 125 dollar fatet, og prisen på gass var høyere enn på mange år som følge av den russiske invasjonen av Ukraina.

Verken OPEC-landene eller andre oljeprodusenter, blant dem Russland, har villet øke produksjonen av den grunn, og ingen forventer derfor et snarlig prisfall.

Russland kan rett nok tjene godt på høye priser, men landet opplever samtidig at mange kjøpere vegrer seg.

Vendt ryggen

Energy Aspects anslår at 70 prosent av Russlands oljeeksport har stanset opp fordi meklere og raffinerier har vendt ryggen til Moskva.

Statlige Gazprom opplyser at gasseksporten til Europa, som går i rørledninger via Ukraina, foreløpig går som vanlig.

Tyskland, som importerte 55 prosent av gassen fra Russland i fjor, har lovet å kutte importen av russisk gass og i økende grad satse på energi fra sol og vind, men dette vil ta mange år.

Det finske energiselskapet Neste opplyser at de for det meste har erstattet russisk olje med andre alternativer, som olje fra Nordsjøen. Sveriges bitumen-produsent Nynas har lovet å kutte all import fra Russland.

Kasakhstan straffes også ettersom de eksporterer sin olje via russiske havner som nå svartelistes av vestlige rederier.

Kina og India

Enkelte kjøpere kan imidlertid vende tilbake dersom vestlige land avstår fra å innføre sanksjoner mot den russiske energisektoren.

– Vi får snart se hvem som er villige til å gjenoppta handelen med Russland og hvem som ikke er det, sier analytikeren Livia Gallarati i Energy Aspects.

– Kina og India kjøper fortsatt ikke, men vi tror at de sakte vil kjøpe olje igjen straks spørsmålet om transport til sjøs, forsikring og betaling er løst, sier hun.

India er også avhengig av Russland for militært utstyr og har oppfordret til våpenhvile i Ukraina. Landet har ikke villet fordømme den russiske invasjonen. Det har heller ikke Russlands viktigste handelspartner Kina gjort.

Til tross for størrelsen har de to landene imidlertid ikke kapasitet til å ta imot alt det Russland nå ikke får solgt, ifølge analytikere.

Stanser operasjoner

Vestlige energiselskaper, blant dem norske Equinor, britiske BP og Shell, har alle stanset sine operasjoner i Russland, og Tyskland har utsatt åpningen av gassrørledningen Nord Stream 2 på ubestemt tid.

Nye prosjekter i Russland kan også bli lagt på is, blant dem Rosnefts store Vostok Oil-prosjekt i Sibir.

Den sveitsiske oljetradergiganten Trafigura, som eier en andel av prosjektet, opplyser nå at de vurderer sitt engasjement.

Iran er joker

Med Russland plassert på sidelinjen har europeiske kjøpere i stedet kastet sine øyne på oljeprodusenter i Midtøsten. To av landene som produserer mest, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater, har imidlertid gjort det klart at de ikke akter å øke produksjonen av den grunn.

Iran kan derimot være en joker dersom det kommer på plass en revidert atomavtale og de internasjonale sanksjonene mot landet blir opphevet.

Iranske myndigheter sier at de er klare til å øke eksporten, men det er uklart hvor raskt iransk olje kan nå verdensmarkedet.