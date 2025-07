Russiske kapteiner skal ikke få unntak fra losplikten

Minst fire russiske kapteiner har fått dispensasjon fra kravet om los etter at regjeringen for to uker siden strammet inn regelverket og ba Kystverket stille søknader om farledsbevis i bero. Nå vil regjeringen fjerne muligheten for dispensasjon også, skriver Bergens Tidende.

– Kystverket vil bli bedt om å stramme inn sin dispensasjonspraksis slik at det ikke lenger er adgang til å innvilge søknader fra fartøy med russiske kapteiner eller andre russiske navigatører, skriver fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) til BT.

For to uker siden sa regjeringen at de ikke kom til å utstede nye farledsbevis for russere, eller fornye eksisterende bevis for de 277 som allerede har.

– Dette er så dårlig politisk håndverk av regjeringen at jeg nesten ikke har ord, skriver KrF-leder Dag-Inge Ulstein når han hører at russere likevel har fått dispensasjon.

Næss svarer at de har gjennomført flere tiltak for å styrke den maritime sikkerheten i lys av den stadig mer krevende sikkerhetspolitiske situasjonen.