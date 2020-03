Ruller ut soldrevne ladestasjoner

I California kan elbilistene fylle opp tanken med solstråler. Det San Diego-baserte solcelleselskapet Envision Solar og Electrify America, den største aktøren innen hurtigladestasjoner i USA, er i ferd med å sette ut 30 solcelledrevne ladestasjoner i rurale deler av den solfylte delstaten.

Kan settes opp overalt

Ladestasjonene er ikke er koblet til strømnettet, de leverer 100 prosent fornybar energi, og kan i praksis plasseres hvor som helst der det er plass til å parkere en bil. Ladestasjonene har solcellepaneler av typen som følger solens gang. Panelene kan maksimalt levere 4,28 kW til et batteri på 32 kwh. To biler kan lades samtidig. Heftig hurtiglading er det ikke snakk om – ladekapasiteten er begrenset til forsiktige 6 kW. Om kapasiteten går ned hvis to biler lader samtidig, er ukjent.

Tåler ekstremvær

Enhetene er transportable, og kan midlertidig settes opp der det måtte være midlertidig behov, for eksempel ved festivaler, katastrofeområder eller ved større strømbrudd. Ladestasjonene er konstruert for å takle ekstreme værforhold, og skal takle vindstyrke opp til 190 km/t og flom på rundt tre meter.

Settes opp på minutter

Men om selve ladingen ikke skjer så raskt, så går det lynkjapt å sette opp selve ladestasjonen. Hver av de flyttbare stasjonene skal kunne settes opp på bare noen minutter. Electrify America investerer to millioner dollar, nesten 20 millioner kroner, i de 30 ladestasjonene.