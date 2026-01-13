Abonner
Røykutvikling på Nationaltheatret stasjon – evakuering pågår

Det er røykutvikling fra et togsett på Nationaltheatret stasjon i Oslo. Toget og stasjonen evakueres.

Nødetatene er på plass på Nationaltheatret stasjon etter at det oppsto røykutvikling fra et togsett.
Nødetatene er på plass på Nationaltheatret stasjon etter at det oppsto røykutvikling fra et togsett. Foto: Ørn E. Borgen/NTB
NTB
13. jan. 2026 - 10:15

– Det er så langt ikke meldt om personskader, opplyser Oslo politidistrikt til pressen.

Politiet meldte om hendelsen klokken 9.38 tirsdag. Det ble også meldt om røyk inne på stasjonsområdet.

Togtrafikken mellom Oslo S og Skøyen er stanset, opplyser pressevakt Harry Korslund i Bane Nor til NTB.

– Av sikkerhetsmessige årsaker når det er snakk om denne typen hendelser, stanser vi trafikken til situasjonen er avklart, sier han.

Brannvesenet er på vei.

– Selv om vi er utenfor rushtiden, påvirker det jo raskt mange avganger gjennom Oslotunnelen, sier han.

