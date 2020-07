Ring inntar alarmmarkedet

Ring er mest kjent for ringeapparater med kamera som kommuniserer med mobilen. Selskapet begynte i det knøttsmå med en idé og snekring og lodding i en garasje. Idéen var å få ned innbruddshyppigheten i belastede om råder i USA ved å la et kamera i ringeapparatet sjekke aktiviteten foran inngangsdøra. Og det virket. De som kjøpte Doorcam ble mindre utsatt for innbrudd enn naboene.

Etter mange år ble selskapet kjøpt opp av Amazon i 2018 for en milliard dollar. Det har sørget for global tilstedeværelse. I tillegg har selskapet utviklet mange nye produkter i form av kameraer inne og ute, lys som tennes når noen kommer inn på eiendommen og mye annet.

Alarm

Derfor er det kanskje ikke så unaturlig at Ring nå tar et skritt opp og lanserer sitt eget alarmsystem. Ring Alarm er både billig og fleksibelt og det er hele hensikten, mener Rings europasjef, Dave Ward i en videosamtale med TU.

– Alarm er dyrt, spesielt i de nordiske landene. Vi gjøre det billigere for folk å sette opp sitt eget alarmsystem. Svært mange som har våre produkter fra før stoler på oss. Det er et godt utgangspunkt for å bygge videre på dem, sier han.

I grunnsettet de nå lanserer er det en basestasjon, et betjeningspanel, en kontaktsensor, en bevegelsessensor og en rekkeviddeforlenger. I tillegg selger Ring sensorer enkeltvis slik at man kan bygge ut systemet til den enkelte boligs behov.

– Poenget med vår tilnærming til alarm er at brukerne har oversikt i en app. I motsetning til mange som er på markedet i dag er det ingen tilkobling til en alarmstasjon. Alt skjer i appen og den kan brukes gratis så lange man ønsker om man ikke vil legge til andre tjenester, slik som å koble kameraer til opptaktstjenester. Når noen kjøper et kamera får de med 30 dager med opptak slik at de kan prøve tjenesten før de bestemmer seg. Men selv uten betaling vil de får varsel fra kameraer og sensorer om noe skjer.

Sjef i Europa: Dave Ward er Rings europasjef Foto: Ring

Assistert overvåkning

Selv om alarmsystemet ikke kobles til en alarmsentral, med utrykning av vektere, har Ring bygget inn en slags privat utrykning.

– Det er ikke alle som ønsker å betale for kostbare utrykningstjenester. Mange vil heller ha god kontroll selv og lav pris. Brukerne våre kan velge tre andre personer de stoler på, for eksempel naboer eller familie. Hvis det går en alarm, vil de bli oppringt sekvensielt om ikke brukerne reagerer. I tillegg har systemet en panikk-knapp som gjør at alle får et varsel samtidig. Fullt utbygget med alle tjenester, opptak og sikkerhetskopiering koster det ti dollar i måneden. Det inkluderer bruken av mobiltilknytningen som er bygget inn i basestasjonen. Da kan man koble til å mange sensorer og kameraer man vil ha. Vi har sett en utvikling mot at brukere etter å ha skaffet seg et kamera kjøper flere, både ute og inne i boligen.

Basen kobles til wifi-nettet i huset, men om det skulle falle ut overtar det innebygde SIM-kortet kommunikasjonen ut av boligen.

Ward mener prisen og den enkle installasjonen er viktig med det nye alarmsystemet.

– Moren min klarte det selv uten at jeg hjalp henne sier han.

Åpent system

Ring kommer til å lansere flere typer sensorer etter hvert som passer inn i alarmsystemet, men de ønsker også å være åpne for andre.

– Vi har et tredjepartsprogram vi kaller «Works with Ring» som kvalifiserer andre sensorer inn i vårt system. Ring ønsker ikke å låse brukerne til våre enheter. Det kan jo være at kunder også vil benytte andres sensorer. Sensorene snakker med basen på Z-wave protokollen, men vi har også klargjort basen for ZigBee. Det betyr at systemet etter hvert kan bygges ut med et stort spekter av sensorer, sier han.

Alarm i Norge Markedet for alarmsystemer i Norge har mange aktører men de to største ble i fjor begge ble idømt gigantbøter for prissamarbeid. Det her gjort at markedet, og hva man må betale, har vært svært lite oversiktlig. En ny aktør, Homely, har litt av den samme modellen som Ring ved at man eier utstyret selv, men tilbyr også alarmstasjon.

Han understreker at det skal være billig å bygge ut alarmer. De sensorene de har lansert koster fra fire til seks dollar. De drives av batterier som varer rundt to år og appen forteller når de må byttes.

– Vi har også batterier i enhetene som kobles til strømnettet. De skal fungere minimum i 24 timer om det er strømbrudd.

Tilpasser seg

Alarmsystemet kan tilpasses av brukerne, men har tre ulike moduser; home, disarmed og armed. Innstillingene styrer alle kameraene man måtte ha også.

Selskapet lanserte nylig sin tredje utgave av Doocam. Nå er det utstyrt med Full HD kamera og programvare som kan skille ut mennesker fra andre mulige bevegelser. Da slipper man å få varsel hver gang nabokatta sniker seg forbi, men varsel om naboen tropper opp selv.

– Med Home så viker alt utenom kameraene inne. Disarmed skrur av hele systemet, mens armed setter alt i overvåkningsberedskap. Kommer noen inn da så lyder en sirene på 125 dB, sier han.