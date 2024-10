– Hos Forsvaret så vi blant annet at bestillinger ikke ble koblet til en rammeavtale. Da får de ikke full oversikt over hvor mye som er brukt av avtalen. Det øker risikoen for at de fortsetter å handle på en avtale selv om den totale verdien er oppnådd. De hadde også gjort bestillinger for 734 millioner kroner på 101 rammeavtaler som var utløpt på tid, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Han har sammen med sin stab gått gjennom fjorårets statsregnskap og konkludert med at den måten dette har blitt fulgt opp av Forsvarsdepartementet, er «kritikkverdig». Det er det midterste nivået av kritikk Riksrevisjonen gir, hvor den sterkeste er «sterkt kritikkverdig».

– I strid med regelverket

Riksrevisjonen mener at virksomhetene i forsvarssektoren ikke har etablert systemer og rutiner som sikrer at varer og tjenester skjer i samsvar med regelverket.

Der konkluderer Riksrevisjonen slik:

* Det er svak oppfølging og kontroll av rammeavtaler.

* Det er foretatt direkte kjøp i strid med anskaffelsesregelverket.

Står overfor gigantiske investeringer

Schjøtt-Pedersen påpeker at Forsvaret de neste tolv årene vil få bevilgninger på 1635 milliarder kroner. Mye skal gå til investeringer gjennom rammeavtaler.

– Milliardene forsvarssektoren bruker, må bli brukt på en måte som sikrer tillit til offentlige anskaffelser. De må sikre at rammeavtaler blir brukt som de er tiltenkt, sier Schjøtt-Pedersen.

Riksrevisjonens undersøkelse omfatter Forsvaret, Forsvarsmateriell, Forsvarets forskningsinstitutt, Forsvarsbygg og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). De har i perioden 2014–2022 inngått flere enn 3000 rammeavtaler, opplyser Riksrevisjonen.

Milliardsummer

Bare i 2022 brukte forsvarssektoren 27 milliarder kroner under kategorien «andre driftskostnader», som i hovedsak er anskaffelser.

– Det er kritikkverdig at Forsvarsdepartementet ikke har hatt tilstrekkelig kontroll med at virksomhetene har etablert systemer og rutiner som sikrer at anskaffelser av varer og tjenester skjer i samsvar med anskaffelsesregelverket, lyder den offisielle kritikken.