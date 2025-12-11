Abonner
Forsvar

PST får slakt av Riksrevisjonen

Riksrevisjonen mener det er sterkt kritikkverdig at Justisdepartementet ikke har tatt grep tidligere.

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt Pedersen presenterte torsdag en ugradert versjon av rapporten om PST. Bildet er tatt i en annen anledning.
Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt Pedersen presenterte torsdag en ugradert versjon av rapporten om PST. Bildet er tatt i en annen anledning. Foto: Arash A. Nejad
NTB
11. des. 2025 - 13:04

«Ressursene PST rår over, samsvarer ikke med et vesentlig forverret trusselbilde og radikalt økte oppgaver», skriver Riksrevisjonen i en pressemelding.

– Vi mener det er sterkt kritikkverdig at Justis- og beredskapsdepartementet ikke har tatt grep tidligere, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt Pedersen, som torsdag presenterte en ugradert versjon av rapporten om PST.

«Sterkt kritikkverdig» er den sterkeste kritikken Riksrevisjonen kan gi, og den brukes svært sjeldent.

– Kun når vi finner alvorlige svakheter, feil og mangler som vil kunne få svært store konsekvenser for enkeltmennesker eller samfunnet. Det sier noe om sakens alvor, sier Schjøtt-Pedersen i pressemeldingen.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har i flere år stått i en utfordrende situasjon med sterkt økende informasjonsmengder, nye oppgaver, flere alvorlige hendelser og et høyt trykk på samtlige kjerneoppgaver, skriver Riksrevisjonen.

– Undersøkelsen viser at PSTs kapasitet til å fylle oppgaven som sikkerhets- og etterretningstjeneste, har vesentlige begrensninger, forteller Schjøtt Pedersen.

PST har gjentatte ganger rapportert til Justis- og beredskapsdepartementet om gap mellom trusler og kapasitet.

– Departementet har ikke bidratt tilstrekkelig til at PST har nødvendige virkemidler til å fylle rollen som innenlands etterretnings- og sikkerhetstjeneste, gitt de senere års endring i trusselsituasjonen. At de ikke har tatt grep tidligere, mener vi er sterkt kritikkverdig, sier Schjøtt-Pedersen.

ForsvarPSTRiksrevisoren
