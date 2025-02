– Verdensarv er menneskehetens felles arv, og vi må samarbeide for å forvalte den etter beste praksis og evne med de midlene vi har til rådighet, sier riksantikvar Hanna Geiran i en pressemelding.

56,8 millioner kroner fordeles nå til Bergkunsten i Alta, Bryggen i Bergen, Rjukan-Notodden industriarv, Røros bergstad og det gamle gruvedrift-området, fire punkter på Struves meridianbue, Urnes stavkirke, Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap.

Det største tilskuddet går til Bryggen i Bergen, som får 15 millioner kroner i år.

Røros bergstad og Circumferensen – omlandet som inngikk i den historiske gruvedriften – følger etter med 12,2 millioner kroner.

– Det er positivt at for eksempel Røros kommune nå søker om midler også til et nettverk for folk som jobber med planlegging i verdensarvkommunene, sier riksantikvar Geiran.

Tilskuddsbeløpet for 2025 er det samme som i fjor, men den totale summen som verdensarvområdene har søkt om, har økt. I fjor søkte de om rundt 92 millioner kroner, mens i år er det søkt om 171 millioner.