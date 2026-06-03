Revisor slo alarm om Bellonas økonomi for flere år siden

Bellonas revisor ga i 2024 en revisjonsrapport med forbehold, og skrev at «det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om stiftelsens evne til fortsatt drift», skriver Energi og Klima.

Revisoren, Per Edwin Engen i BDT Viken Revisjon, mente at miljøstiftelsen ikke forvaltet økonomien i tråd med loven, stiftelsens formål eller sine egne vedtekter for øvrig.

Året før bemerket revisoren at stiftelsens egenkapital var tapt, noe som også kan være i strid med stiftelsesloven.

Espen Knudsen, fagsjef i Revisorforeningen, sier til Energi og Klima at en slik revisjonsrapport er et «klart varsku».

– Hvis noen har lidt tap vil det kunne fremmes erstatningskrav, og brudd på loven kan være straffbart, sier Knudsen.

Daglig leder Sveinung Rotevatn vil ikke kommentere revisjonsrapportene, skriver NRK. Rotevatn kom inn i stiftelsen tidligere i år, men bekrefter at økonomien har vært anstrengt i flere år.

– Vi merker at klima og miljø ikke er øverst på dagsordenen lenger, verken politisk eller i næringslivet, sier Rotevatn til NRK.

Mandag sa Bellona at de var på konkursens rand. De er i en akutt likviditetskrise og trenger 8 millioner kroner på en uke for å unngå konkurs. Miljøstiftelsen har startet kronerulling.