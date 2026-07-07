Esa vurderer å ta Norge til retten etter Førdefjord-dom

Det skjer etter at regjeringen vil la gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden fortsette – til tross for at Høyesterett kjente utslippstillatelsen ugyldig.

Klima- og miljødepartementet har gitt sitt svar til Esa, som ba om en forklaring på hvorfor utslippene fortsetter etter høyesterettsdommen 17. juni, skriver Klassekampen.

– Nå skal vi gå gjennom regjeringens svar og ta en vurdering. Neste steg herfra avhenger av hvorvidt vi ønsker å ta saken videre eller ikke, sier kommunikasjonssjef Jarle Hetland i Esa.

Dersom Esa åpner formell sak, kan det ende i Efta-domstolen.

– Dersom vi nå ser det nødvendig å åpne en formell sak mot Norge, kan det føre til en sak i Efta-domstolen hvor Norge blir nødt til å rette seg etter den beslutningen som måtte komme, forklarer Hetland.