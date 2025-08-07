Abonner
northvolt

Restene av batteriselskapet Northvolt kjøpes opp av amerikansk batteriselskap

Det amerikanske batteriselskapet Lyten kjøper opp de gjenværende eiendelene i Northvolt. Det innebærer at de tar over fabrikkene i Sverige og Tyskland. 

vtalen mellom Northvolt og Lyten innebærer at sistnevnte tar over blant annet batterifabrikken i Skellefteå nord i Sverige.
vtalen mellom Northvolt og Lyten innebærer at sistnevnte tar over blant annet batterifabrikken i Skellefteå nord i Sverige. Foto: Northvolt
NTB
7. aug. 2025 - 16:25

Nå kjøper det amerikanske batteriselskapet Lyten de gjenværende eiendelene av Northvolt i Sverige og Tyskland. Det melder Dagens Nyheter.

Avtalen er verdt 50 milliarder svenske kroner eller 52,8 milliarder norske kroner, og innebærer at Lyten tar over fabrikkene i de svenske byene Skellefteå og Västerås og i Heide i Tyskland.

Northvolt begjærte seg konkurs 12. mars etter flere måneder med store økonomiske problemer. Fabrikken har vært et prestisjeprosjekt i Europas forsøk på å bygge opp en egen produksjon av batterier til elbiler.

Klimaendringene har resultert i økte temperaturer og mer tørke, noe som øker faren for branner som den som herjet i Los Angeles-området i USA tidligere i år.
Les også:

Rapport: Verdens rikeste står for to tredeler av den globale oppvarmingen

Batteriernorthvolt
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Fra usikker student til ombruksrådgiver i bærekraftig byggebransje!
Les mer
Fra usikker student til ombruksrådgiver i bærekraftig byggebransje!
Statens havarikommisjon
Havariinspektør luftfart
Multiconsult Norge AS
Seniorrådgiver vannkraft
Statens havarikommisjon
Havariinspektør - sjøfart
SINTEF Ocean
Teknisk forvalter
En tjeneste fra