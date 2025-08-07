Restene av batteriselskapet Northvolt kjøpes opp av amerikansk batteriselskap

Nå kjøper det amerikanske batteriselskapet Lyten de gjenværende eiendelene av Northvolt i Sverige og Tyskland. Det melder Dagens Nyheter.

Avtalen er verdt 50 milliarder svenske kroner eller 52,8 milliarder norske kroner, og innebærer at Lyten tar over fabrikkene i de svenske byene Skellefteå og Västerås og i Heide i Tyskland.

Northvolt begjærte seg konkurs 12. mars etter flere måneder med store økonomiske problemer. Fabrikken har vært et prestisjeprosjekt i Europas forsøk på å bygge opp en egen produksjon av batterier til elbiler.