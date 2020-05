Resirkulerte plastleker inneholder store mengder giftige stoffer

Leker av resirkulert, svart plast er giftig for mennesker og spesielt for barn som putter lekene i munnen, viser en ny fagfellevurdert studie av en gruppe forskere fra International Pollutants Elimination Network (IPEN), Arnika og BioDetection Systems.

«Alle prøver inneholdt nivåer av giftige kjemikalier som tilsvarer nivåer som finnes i farlig avfall, slik som asken fra avfallsforbrenning», skriver IPEN i en pressemelding.

Bromerte flammehemmere

Forskerne analyserte leker og leketøysdeler laget av svart plast, som ofte kommer fra veldig giftig plast fra elektronisk skrot, som blant annet inneholder såkalte bromerte flammehemmere.

Her fant forskere altså «faretruende høye nivåer av flammehemmere og dioksiner» tilsvarende nivåene i «farlig avfall». Dette er den første studien som slår fast de skadelige, giftige virkningene av denne typen resirkulert, svart plast, heter det i IPENs pressemelding .

Forskerne undersøkte i et laboratorium hvordan leketøyet påvirker menneskelige celler og identifiserte dermed høy dioksinaktivitet i cellene. De konkluderte da at når barn putter leketøyet i munnen, fører det til at de får alarmerende høye doser dioksin.

Mangel ved sirkulærøkonomien

Dioksiner anses å være noen av verdens giftigste kjemikalier og er ekstremt skadelige selv i veldig små mengder på noen få tideler av et piktogram per gram. Noen av lekene som ble undersøkt inneholdt flere tusen ganger denne mengden, skriver IPEN.

Bromerte dioksiner påvirker blant annet hjernens utvikling, skader immunforsvaret og øker risikoen for kreft, ifølge IPEN pressemelding. De nevner også at de ikke er forbudt globalt, men at flere eksperter tar til orde for strengere regulering av bromerte dioksiner.

«De alvorlige funnene er bekymringsfulle for barns helse over hele verden og kaster lys over en farlig mangel ved den sirkulære økonomimodellen, som søker å redusere plastavfall gjennom økt plastbruk,» skriver IPEN.

Kan gjelde mange produkter

Forskerne bak studien mener det er behov for øyeblikkelig handling for å endre det globale resirkuleringssystemet for å forhindre at giftige kjemikalier havner i for eksempel leker.

«Disse funnene indikerer at mange forbrukerprodukter laget av resirkulert, svart plast inneholder bromerte flammehemmere (for eksempel PBDE-er). Svært giftige bromerte dioksinlignende stoffer bør overvåkes og forhindres så snart som mulig», sier Peter A. Behnisch, direktør for BioDetection Service, som er laboratoriet i Amsterdam som gjennomførte analysene.

Denne artikkelen ble først publisert av Ingeniøren.