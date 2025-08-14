Renseteknologien står klar – nå gjelder det bare å benytte den

Valgkampen har for fullt satt miljø og vannkvalitet, særlig tilstanden i Oslofjorden, på agendaen. Det offentlige fokuserer ofte på kommunale investeringer i vannrensing, men det er på tide at vi også ser på hvordan næringslivet kan bidra.

Flere bedrifter har allerede tatt ansvar og installert egne renseanlegg etter industriutslippsdirektivet (IED) og beste tilgjengelige teknikk (BAT). De renser ved egen kilde og slipper vannet ut i naturen innenfor fastsatte grenseverdier.

Dette gir virksomheten kontroll og trygghet over egne utslipp samtidig som det reduserer presset på kommunalt nett.

Store investeringsbehov

Mange kommunale renseanlegg er opprinnelig dimensjonert for å håndtere organisk avløpsvann fra husholdninger – altså urin og avføring – ikke industrielt vann med tungmetaller, miljøgifter og andre komplekse forurensninger. Når slikt vann ledes inn i det samme systemet, kan det i praksis beslaglegge kapasitet som ellers skulle vært reservert for innbyggere og fremtidig befolkningsvekst i regionen.

Samtidig står mange av renseanleggene allerede overfor betydelige investeringsbehov. En nylig rapport fra interessorganisasjonen Norsk Vann anslår at det totale behovet for oppgraderinger i kommunale vann- og avløpsnett vil ligge på mellom 411 og 535 milliarder kroner i løpet av de neste 20 årene.

For en vanlig enebolig i Oslo, med to beboere og en vannmåler på 20 mm, ligger det årlige vann- og avløpsgebyret på rundt 11.500 kroner. Det er ventet at disse gebyrene vil kunne øke i takt med det økende investeringsbehovet.

Forurenser betaler

I norsk miljørett er prinsippet «forurenser betaler» godt etablert. Ifølge forurensningsloven skal den som forårsaker forurensning, også dekke kostnadene ved tiltak og rensing. I henhold til BAT og IED stilles det krav til at virksomheter dokumenterer og bruker beste tilgjengelige teknologi og overholder fastsatte utslippsgrenser.

Flere bedrifter som har gått foran, viser at egen utslippskontroll gir god miljøeffekt og økt stabilitet i drift. Samtidig får fjorder, innsjøer og andre sårbare vannforekomster mindre belastning, og offentlige ressurser frigjøres eller blir brukt der behovet er størst.

Samarbeid er løsningen

I årets valgkamp bør politiske initiativ som omhandler vannmiljø, inkludere dialog med næringslivet. Ved å kombinere offentlig oppgradering med private tiltak etter miljøkrav, får vi et større grep om klimautmattelsen og en mer rettferdig fordeling av kostnader. Når industrien har mulighet til å ta ansvar for å håndtere egne utslipp, ligger løsningen nærere og raskere enn vi kanskje tror.

Vår erfaring i Mivanor er at den tilgjengelige teknologien er god, kostnadseffektiviteten høy og samarbeidsviljen til stede. Vi ønsker å være en konstruktiv og aktiv partner i denne prosessen og vil gjerne samarbeide om hvordan dette kan gjennomføres i praksis.