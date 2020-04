Renault dropper fossilbiler i Kina

Renault trekker seg fra fellesforetaket de har sammen med den kinesiske bilprodusenten Dongfeng. I stedet for å bygge personbiler med forbrenningsmotor skal de konsentrere seg om å bygge elbiler og varebiler i verdens største bilmarked.

Renault har ikke klart å selge nok biler med forbrenningsmotor i Kina, og ønsker derfor å konsentrere seg om det voksende elbilmarkedet i landet.

Det ble solgt 860.000 elbiler i landet i 2019. Dette var en økning samtidig som salget av personbiler generelt gikk ned. En tredel av verdens elbiler selges i Kina.

Krav om fellesforetak

Fellesforetaket med Dongfeng ble i sin tid etablert for å få fotfeste i Kina. Kommunistpartiet har i flere tiår stilt krav til at utenlandske bilprodusenter kun får lov til å produsere biler i Kina dersom de danner et fellesforetak med kinesiske bilprodusenter.

Den utenlandske parten har høyst kunne eie 50 prosent av foretaket. I tillegg kan et utenlandsk selskap høyst være involvert i to fellesforetak. Dermed har det gjennom årene blitt etablert en rekke fellesforetak, som for eksempel Dongfeng Renault Automobile, eller Denza som eies av Daimler og BAIC.

Kadjar er en av Renault-fossilbilene som i dag produseres i Kina sammen med Dongfeng. Foto: Renault

Det har også ført til at mange kinesiske bilprodusenter er involvert i en rekke fellesforetak med utenlandske bilprodusenter. Dongfeng har for eksempel ulike fellesforetak med Peugeot, Nissan og Kia i tillegg. BAIC har foretak med BMW, Fiat og Hyundai i tillegg til Daimler.

Løsner opp

Reglene har imidlertid blitt løsnet opp i det siste, ettersom myndighetene har gjort det mulig for elbilprodusenter å etablere seg på egen hånd, uten å danne fellesforetak. Det har blant annet ført til at Tesla har bygget fabrikk i landet, og at BMW nå kan øke sin eierandel i et fellesforetak de har med Brilliance. Innen 2022 skal BMW gå fra 50 til 75 prosent eierskap.

Og nå gjør også franskmennene sitt trekk, som innebærer å trekke seg helt ut av fellesforetaket sitt, som ble etablert i 2013.

Dette handler i stor grad om at de ikke har klart å tjene penger på fellesforetaket, skriver Reuters. I stedet ønsker de å få mest mulig ut av sitt partnerskap med Nissan. Det er ventet at de to vil legge frem en ny strategi for Kina i mai måned, skriver Reuters.

Ikke komplett skilsmisse

Renualt lanserte K-ZE under bilmessen i Paris i 2018, mens Carlos Ghosn fremdeles var leder for selskapet. Foto: Groupe Renault

Exiten innebærer at Dongfeng tar over hele selskapet, og slutter å selge biler under Renault-merkenavnet. De har bygget modellene Captur, Kadjar og Koleos i Wuhan

Franskmennene er ikke helt ferdig med forbrenningsmotor i Kina, da varebiler skal produseres i et fellesforetak med Brilliance. Disse bilene skal eksporteres. Samtidig skal de samarbeidet med Dongfeng og Nissan om utvikling av forbrenningsmotorer.

Elbiler skal bygges i et eksisterende fellesforetak med Jiangling Motors Corporation Group, og eGT New Energy Automotive som ble dannet med Dongfeng i 2017. Ingen komplett skilsmisse, med andre ord.

Sistnevnte produserer elbilen Renault K-ZE, som skal selges under Dacia-merkenavnet i Europa fra neste år.