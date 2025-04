Spotprisen passerer tre kroner per kWh på Sør- og Østlandet klokken 20 tirsdag. Aldri før har strømprisen vært så høy i april måned, skriver nettstedet Europower , som har sjekket timeprisene tilbake til 1996.

Selv om strømprisen på over tre kroner ikke varer mer enn en time, er det grunn til uro, mener Senterparti-leder Vedum.

– Det skaper ustabilitet og utrygghet over tid, og det viser at vi må ta tilbake nasjonal kontroll over strømpolitikken, sier han.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold I en usikker verden må kritisk data sikres bedre enn noensinne. Nasjonal sky er løsningen

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener utslaget på spotprisen er en god illustrasjon på hvorfor Norge bør ta sterkere nasjonal kontroll over strømpolitikken . Foto: Arash A. Nejad

– Vilkårlige svingninger

Den forrige aprilrekorden ble satt etter Russlands invasjon av Ukraina i 2022. Da var prisen oppe i to kroner og 79 øre per kWh, ifølge Europower.

Men tre år etter at Norge ble rammet av energikrisen, har strømprisene sunket. I fjor lå de på nivå med prisene før 2021, oppsummerte Norges vassdrags- og energidirektorat nylig.

Strømprishoppet tirsdag kveld kommer i en periode med uvanlig mildt vårvær og vannmagasiner med høy fyllingsgrad, påpeker Vedum.

– Det viser at hele ideen med at vi ikke skal kunne styre og kontrollere eksport gjennom strømkablene til Europa, er feilslått. Selv om vi har et system basert på regulerbar kraft, blir vi sårbare når en slik ubalanse slår inn, sier han.

Selv om pristoppen er kortvarig, viser svingningen hvordan Norge påvirkes av det europeiske strømmarkedet, mener han.

– Det blir så vilkårlig. Vi har et konkurransefortrinn i Norge med regulerbar kraft som vi må ta vare på, sier han.

Les også Knalldyr strøm i store deler av Sør-Norge på tirsdag

Vedlikehold på kraftverk og vindstille Europa

Analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight forklarer overfor Nettavisen hva som ligger bak prisøkningen tirsdag:

* Det er lite vind i Europa, med unntak av deler av norskekysten.

* Strøm fra solkraft forsvinner ut av nettet når kvelden kommer.

* Det nye kjernekraftverket i Finland er nede på grunn av planlagt vedlikehold. Det samme gjelder et kjernekraftverk i Sverige.

Tor Reier Lilleholt, analysesjef i Volue Insight. Foto: Ellen S. Viseth

* Reservekraft må startes en kort periode.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse KROHNEs FLOW-SKOLE 1: Rett mengdemåler på rett plass

* En del produksjon er ikke tilgjengelig etter påskeferien.

* Ferien kan ha ført til unøyaktige bud inn i strømauksjonene. Starten av dagen tyder på at det er meldt inn for høyt forbruk.

* Det er også noe mindre smeltevann i elvekraften.

Strømstøtten tar en del av støyten

Spotprisen er på over tre kroner per kWh tirsdag kveld i de to prisområdene på Sør- og Østlandet, men på grunn av strømstøtten blir prisen en krone og 23 øre for vanlige forbrukere.

Vedum var selv med å innføre strømstøtten som finansminister. Støtteordningen er med å ta pristoppene for folk ved at den dekker 90 prosent når prisen overstiger 93,75 øre, inkludert moms.

– Strømstøtten er en god bandasje, men den leger ikke såret. Dette er en utfordring som treffer oss over tid. Det gjelder spesielt sørøstlandet, som nesten hele tiden har høyere priser enn resten av landet. Det går særlig ut over næringsliv og kraftkrevende industri som ligger i nærheten av der kablene går. Det er grunnleggende urettferdig, sier Sp-lederen.