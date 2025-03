Et tiltak er mer samordning av saksbehandling.

– Dette vil være et viktig grep for å unngå at prosesser drar unødvendig ut i tid ved at næringen blir pålagt motstridende krav i tillatelser, eller at de samme forholdene må utredes og behandles i flere omgan­ger, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap).

Hun mener enklere prosesser også vil redusere risikoen for at det oppstår konflikter om rettigheter ved undersøkelser og senere utvinning.

– Vi vil også gjøre det lettere å få satt i gang mineralprosjekter ved å samle tilla­telsene til å undersøke til statens mineraler, industrimineraler og lette metaller på en og samme hånd.

Styrker samisk vern

Samiske rettighetshavere får samtidig et styrket vern. Det innebærer at regler som gjelder samiske forhold utvides fra Finnmark til å gjelde hele det tradisjonelle samiske området.

Etterspørselen etter mineraler har økt kraftig, og råvaren er helt avgjørende for det grønne skiftet, påpeker Myrseth. Hun mener Norge har et fortrinn ved å være en bærekraftig, stabil og langsiktig leverandør.

I den nye loven knytter regjeringen også mineralvirksomhet opp til spørsmål om nasjonal sikkerhet.

– Mineraler har en økende strategisk og geopolitisk betydning som komponenter til blant annet fornybar energi, digital omstilling og rom- og forsvarssektoren. Vi skal utvikle mineralnæringen samtidig som vi tar vare på nasjonale sikkerhetsinteresser, sier Myrseth.

Flere grep:

Regjeringen foreslår disse hovedgrepene:

* Innføre en samordningsplikt for de ulike saksbehandlingssporene på mineralfeltet. Innføre rekkefølgekrav i mineralprosjekter

* Innføre felles, eksklusiv undersøkelsestillatelse til statens mineraler, industrimineraler og lette metaller

* Gi bærekraftsperspektivet større plass i loven

* Bidra til sirkulær og bærekraftig massehåndtering gjennom innføring av rapporteringsplikt for overskuddsmasser

* Lovfeste en hjemmel til å ivareta nasjonal sikkerhet knyttet til mineralvirksomhet og forvaltning av mineralressurser

* Styrke vernet av samiske rettighetshavere. Blant annet utvides anvendelsesområdet for egne regle om samiske forhold fra Finnmark til hele det tradisjonelle samiske området.