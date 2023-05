Regjeringen vil bygge flere skip i Norge

Det kommer i tillegg til ti andre tiltak for å øke eksporten, skriver VG.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier pengene skal komme i et offentlig/privat samarbeid, der regjeringen bidrar med minst 25 millioner.

– I sum er dette et løft som bygger på det næringen selv har foreslått gjennom nasjonalt eksportråd, sier Vestre.

Næringsministeren vil øke den maritime næringens eksportverdi fra 85 til 130 milliarder innen 2030. Også fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) bidrar til samarbeidet, som blant annet skal sørge for at flere skip bygges i Norge.

– De siste årene har verftsindustrien fått det tøffere og tøffere. Andelen oppdrag som havner på norske verft stupte under forrige regjering. Det er noe av bakgrunnen for at vi bestilte en utredning som ser på handlingsrommet i EØS-avtalen, sier Skjæran.