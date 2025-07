Regjeringen strammer inn: Fullstendig fiskeforbud i store deler av Oslofjorden

– Oslofjorden er mer enn bare en fjord. Den er barndomsminner, sommernetter og morgenbad. Nå roper fjorden om hjelp. Altfor mye liv har forsvunnet, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

På en pressekonferanse i Husøysund i Oslofjorden tirsdag formiddag presenterer han en rekke begrensninger på fiske i Oslofjorden sammen med fiskeriministeren og miljøministeren.

Dette er blant annet tre store nullfiskeområder: I den indre delen av fjorden, i ytre fjord på Færder og Ytre Hvaler. De to siste er marine nasjonalparker.

– I nullfiskeområdene blir alt fiske forbudt, både yrkesfiske og fritidsfiske. Fiske etter anadrom laksefisk, som sjøørret og laks, vil være omfattet av forbudet, opplyser regjeringen.

Den kan i visse tilfeller gis dispensasjoner. Krabbefiske med snøre for barn vil fortsatt være tillatt.

De nye tiltakene skal ifølge statsministeren vare i ti år.

Holder enkelte rekefelt utenom

Kart over Oslofjorden, de markerte områdene er der regjeringen innfører nullfiskeområder og en rekke andre fiskeritiltak for å styrke fiskebestandene og økosystemet. Illustrasjon: Geodata / NTB

– Vi har lagt til rette for fortsatt aktivitet der det er mulig, samtidig som tiltakene skal være kraftfulle nok til å oppnå den effekten vi ønsker, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) i pressemeldingen.

– Vi har blant annet valgt å holde enkelte viktige rekefelt utenfor nullfiskeområdene, for å sikre at den minste lokale flåten fortsatt skal kunne fiske, samtidig som tiltakene skal være effektive, legger hun til.

Økosystemet i Oslofjorden har forverret seg kraftig de siste årene, blant annet på grunn av utslipp fra kloakk og jordbruk.

I januar varslet regjeringen fiskebegrensninger, og det har siden kommet inn over 250 svar på høringen.

– Vi har mottatt mange konstruktive innspill som vi har lagt vekt på i tiltakene som vi nå innfører. Samtidig er det åpenbart at tiltakene som nå innføres, er inngripende både for yrkesfiskerne og fritidsfiskerne, sier fiskeriministeren.

Tiltak for fritidsfiskere i hele fjorden

For fritidsfiskere kommer flere begrensninger i hva man gjøre i Oslofjorden allerede fra 1. oktober i år.

I hele fjorden får fritidsfiskere kun bruke håndholdte redskaper. Antall teiner som hver fisker kan sette ut, reduseres fra 20 til 10.

I hummerfisket reduseres antall teiner fra ti til fem per person, mens det blir forbudt å fiske etter reker med teiner, opplyser regjeringen.

Tiltak for yrkesfiskere

Fra 1. januar kommer også flere tiltak som skal gjelde for yrkesfiskere, opplyser regjeringen:

Fiske med bunnsatte garn, line, snurrevad, ruser og annen redskap egnet til å fiske bunnfisk blir forbudt.

Bruk av oppsamlingspose i fiske etter reker med reketrål og fiske etter kreps med krepsetrål blir forbudt.

Adgangen til å gi dispensasjoner fra den forrige tiltakspakken blir fjernet, og aktive dispensasjoner blir trukket tilbake. Dette gjelder dispensasjoner fra forbudet mot å fiske i gytefelt, forbudet mot bunnsatte garn og fra påbudet om å bruke sorteringsrist, opplyser regjeringen.

Det vil også bli vurdert innføre en kvote for brisling.

– En miljøkrise

Fra før av har regjeringen tatt grep innen avløp og jordbruk for å bedre utviklingen i fjorden.

– Oslofjorden er i en alvorlig miljøkrise, og vi trenger kraftfulle tiltak for å for å styrke økosystemet i fjorden, sier miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

Han understreker at områdene hvor det nå blir nullfiskesoner, har store naturverdier.

– En trist dag

Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag ser mørkt på fremtiden for rekefiskerne. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

– Jeg er enig med statsministeren i at dette er en alvorlig dag. Men aller mest er det en trist dag, sier leder Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag til NTB.

– Det vil være dramatisk for rekeflåten, og det er mest sannsynlig begynnelsen på slutten på rekefisket i fjorden slik vi har kjent det, sier Heggebø.

Halvhjertet, mener MDG

– Regjeringens innsats for en fjord i krise er halvhjertet og viser hvor langt det sitter inne for regjeringen å redde naturen, sier stortingsrepresentant Une Bastholm i MDG.

– Oslofjorden er snart tom for fisk, så nullfiskesoner er et absolutt minimum. Det burde kommet for lenge siden, slik MDG har foreslått i årevis. Fjorden kveles av forurensning, bunntråling og ødeleggelser av strandsonen, og dette vil fortsette uten en samlet redningsplan med flere tiltak, sier hun.

Naturorganisasjonene WWF og Naturvernforbundet kan derimot nesten ikke få fullrost regjeringen for vernetiltakene i Oslofjorden.

– Dette er et tøft, moderne og viktig grep for livet i Oslofjorden. Vi jubler over at nullfiskeområdene endelig er på plass, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet i en pressemelding.

– Det er flott å se at regjeringen går inn for at flere, større nullfiskeområder nå blir en viktig del av norsk havforvaltning. Det er dessverre helt nødvendig for å hjelpe livet i Oslofjorden, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Både Andaur og Gulowsen er imidertid kritiske til at regjeringen fortsatt vil tillate bunntråling etter reker i viktige gyte- og leveområder utenfor Hvaler. Det er i strid med anbefalingene til Miljødirektoratet og Havforskningsinstituttet.