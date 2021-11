Regjeringen kutter 2,9 milliarder i strømavgiften

Det er finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) som opplyser om kuttet til NRK mandag morgen. Klokka 12 skal regjeringen legge fram sitt forslag til endringer i statsbudsjettet.

– I vintermånedene, fra januar til mars, kutter vi elavgiften med cirka 48 prosent. Resten av året kutter vi med cirka 9 prosent, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Han omtaler tiltaket som et tungt kutt som vil innebære at staten får 2,9 milliarder mindre inntekter fra strømavgifter i løpet av neste år, sammenlignet med i år.

Kuttet vil utgjøre om lag 10 øre kilowattime fra januar til mars. Analytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight sier til E24 at en privatperson kan spare mellom 500 og 1.000 kroner gjennom vinteren dersom en legger et forbruk på 3.000 kilowattimer per måned til grunn.

Men han legger til at staten også har store økte inntekter som følge av den høyere strømprisen.

– En betaler 25 prosent moms av kraftprisen, så staten har enorme inntekter når prisene er høye, sier Lilleholt.

Ifølge strømbørsen Nord Pool er det ventet at det skal settes årsrekord på 2,8 kroner per kilowattime mandag ettermiddag. Med nettleie og alle andre påslag vil det innebære en pris på rundt 4 kroner per kilowattime for vanlige husholdninger.

Den høye prisen vil innebære at en vanlig dusj vil koste om lag 20 kroner mandag ettermiddag.