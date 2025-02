– Denne typen utstyr som varsler sjåfører om trafikkontroller, er et økende problem. Det viktigste med slike kontroller er å ta bort risikoatferd som høy fart, rus og uoppmerksomhet. Hvis det skal virke etter hensikten, kan ikke sjåførene bli varslet på forhånd. Det bidrar til gjøre veiene mer utrygge, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til VG.

I dag kan bilister varsles med apper eller trafikkalarmer. I tillegg kan bilførere som har en slik boks installert, trykke på skjermen for å varsle andre ikke bare om Utrykningspolitiets kontroller, men også om dyr og hindringer i veien.

Lovforslaget sendes ut på høring fredag, med høringsfrist om fire uker. Forslaget innebærer at brudd på forbudet gir en bot på 10.200 kroner. Målet er et stortingsvedtak før sommeren.

Den største aktøren i dette markedet, Safedrive, mener på sin side at de leverer et produkt som øker trafikksikkerheten. De påpeker at varsling av dyr, gjenstander og hendelser i og ved veibanen reduserer risikoen for ulykker. Det informeres dessuten tydelig om at ruskontroller ikke skal varsles i systemet, og slike varsler blir dessuten slettet.