Ekstremværet Amy koster Norge opp mot to milliarder kroner, ifølge Norsk Naturskadepool

Ekstremværet Amy har ført til skader på bygninger og innbo for anslagsvis 1,5 til 2,1 milliarder kroner, viser foreløpige beregninger fra Norsk Naturskadepool.

Så langt er det registrert over 11.000 skader, og det blir trolig flere. I tillegg til naturskadene kommer skader på biler, båter og vannskader som dekkes av andre forsikringsordninger. På toppen av dette kommer skader på infrastruktur, som veier og broer.

– Det er flest stormskader, men også en del flomskader. Skadetallet og anslagene er foreløpige. Vi er fortsatt i en tidlig fase etter Amy, sier daglig leder Ståle Solem Ingebrigtsen i Norsk Naturskadepool fredag.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Med ansatte på farten hele tiden, trenger man skikkelig sikkerhetskunnskap

Vestland, Trøndelag, Rogaland og Vestfold fikk hardest medfart. Bergen, Oppdal og Larvik er kommuner som fikk ekstra mange skader, men meldinger om ødeleggelser kommer fra store deler av landet.

– Heldigvis er det, så vidt vi vet, ikke meldt om alvorlige personskader i Norge. Liv og helse er alltid det viktigste ved ekstremvær. Beredskap og god varsling er alltid grunnleggende ved slike hendelser, sier Solem Ingebrigtsen.

Alle forsikringsselskap som tilbyr brannforsikringer i Norge, er medlemmer i Norsk Naturskadepool.