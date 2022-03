Regjeringen åpner for å redusere bomtaksten for gassdrevne kjøretøy

– En del av løsningen omkring å kutte klimagassutslippene kan være å gi gassdrevne kjøretøy lavere bompengetakst. Jeg har derfor gitt Statens vegvesen i oppdrag å legge til rette for en ny takstgruppe innenfor Autopass, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Med oppdraget ønsker regjeringen å legge til rette for at biogasskjøretøy kan behandles likt med øvrige nullutslippskjøretøy i byer der man har mulighet for miljødifferensierte takster.

Statens vegvesen skal nå utarbeide en løsning, slik at alle gasskjøretøy over 3500 kilo kan få redusert bomtakst eller fritak for betaling.

– Det vil være opp til lokale myndigheter å vedta en slik ordning. Samtidig vil vi også se nærmere på effekten reduserte bomtakster for gasskjøretøy vil kunne ha på klimagassutslipp og lokal luftkvalitet, sier Nygård.