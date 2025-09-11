Redningsskøyte får millioner til totalombygging

Stiftelsen Ako Foundation, som ble grunnlagt av Nicolai Tangen, gir flere millioner kroner til ombyggingen av en 20 år gammel redningsskøyte.

Donasjonen er på «titalls» millioner kroner, oppgir Redningsselskapet i en pressemelding, men de vil ikke si nøyaktig hvor stort beløpet er.

Pengene skal gå til å ombygge den 20 år gamle redningsskøyta for å sikre nye 20 år drift. Det nye navnet på fartøyet er ikke ennå avklart. Dette er den andre redningsskøyta stiftelsen finansierer ombygging av.

– Redningsselskapet er helt avhengig av denne type donasjoner fra samarbeidspartnere og samfunnsstøtter som ser verdien av en god og bærekraftig beredskap langs kysten vår, sier Grete Herlofson, generalsekretær i Redningsselskapet.

Administrerende direktør Philip Lawford i Ako Foundation sier at de ønsker å støtte sikkerheten til sjøs og være bevisst på bærekraft og sirkulærøkonomi.

– Vi er glade for nok en gang å kunne bidra til å gi en redningsskøyta nytt liv og samtidig bidra til at liv og verdier berges langs Norges kystlinje, sier han.

Ombyggingen skal skje ved verftet Brødrene Hukkelberg i Aukra i Møre og Romsdal, der skøyta opprinnelig ble bygget. Den nye skøyta får en slepekraft på 2,5 tonn og toppfart på nærmere 40 knop.

Nåværende oljefondsjef Nicolai Tangen opprettet Ako-stiftelsen i 2013. Etter mye kritikk solgte Tangen seg ut av fondsselskapet Ako Capital og overdro sin eierandel og utbytterrettigheter til den veldedige stiftelsen. Han er ikke styremedlem i stiftelsen.