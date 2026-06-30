Rederiforbundet: De norsktilknyttede skipene som har ønsket å komme ut av Hormuzstredet, er ute

– De som fortsatt er på innsiden, og det er et ikke ubetydelig antall, har pågående operasjoner og er der for eksempel på langtidskontrakter, sa Halvorsen under en statusoppdatering tirsdag.

Han understreker at selv om det nå er en positiv utvikling i situasjonen, ettersom det pågår forhandlinger mellom Iran og USA, er det fortsatt svært uforutsigbart hva som skjer. Blant annet gir intensjonsavtalen mellom Iran og USA svært mye rom for tolkning.

Det er også fare for miner i hovedleden gjennom Hormuzstredet, der en svært stor del av verdens oljetrafikk passerer.

Også Anders Hovelsrud fra Den norske krigsforsikring for skib (DNK) uttalte seg under pressekonferansen og gjorde det klart at assurandøren nå tilbyr forsikring også for seilaser inn i Persiabukta. Lars Benjamin Vold, daglig leder i Nordic Maritime Cyber Resilience Centre (Norma Cyber), forklarte om betydelig bruk av GPS-spoofing for å villede skip i bukta.