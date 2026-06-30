Abonner
Maritim

Rederiforbundet: De norsktilknyttede skipene som har ønsket å komme ut av Hormuzstredet, er ute

Alle norsktilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta, har nå gjort det, sier beredskapsdirektør Audun Halvorsen i Rederiforbundet.

Audun Halvorsen under en pressekonferanse om status og utviklingen i Hormuzstredet.
Audun Halvorsen under en pressekonferanse om status og utviklingen i Hormuzstredet. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB
NTB
30. juni 2026 - 10:19

– De som fortsatt er på innsiden, og det er et ikke ubetydelig antall, har pågående operasjoner og er der for eksempel på langtidskontrakter, sa Halvorsen under en statusoppdatering tirsdag.

Han understreker at selv om det nå er en positiv utvikling i situasjonen, ettersom det pågår forhandlinger mellom Iran og USA, er det fortsatt svært uforutsigbart hva som skjer. Blant annet gir intensjonsavtalen mellom Iran og USA svært mye rom for tolkning.

Det er også fare for miner i hovedleden gjennom Hormuzstredet, der en svært stor del av verdens oljetrafikk passerer.

Også Anders Hovelsrud fra Den norske krigsforsikring for skib (DNK) uttalte seg under pressekonferansen og gjorde det klart at assurandøren nå tilbyr forsikring også for seilaser inn i Persiabukta. Lars Benjamin Vold, daglig leder i Nordic Maritime Cyber Resilience Centre (Norma Cyber), forklarte om betydelig bruk av GPS-spoofing for å villede skip i bukta.

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, er bekymret over beredskapslagrene for drivstoff i Norge.
Les også:

Advarer om drivstoffkrise: Nesten alt flydrivstoff må importeres

hormuzMaritim
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.