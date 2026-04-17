Hormuzstredet erklært åpent: – Situasjonen er fortsatt uavklart

Araghchi sier åpningen gjelder for den gjenværende perioden av våpenhvilen.

Ifølge Araghchi vil passering kunne skje på den koordinerte ruten som havner og maritime organisasjoner i Iran har offentliggjort tidligere.

Oljeprisen har siden den iranske utenriksministerens uttalelser falt med godt over 9 prosent og er under 90 dollar fatet for nordsjøolje.

Mange ting må fortsatt på plass

– Stredet må ryddes for miner, sikkerheten for alle skip må sikres også på sikt og så er det et kjempestort etterslep som bidrar til at det vil ta uker før trafikken går normalt gjennom stredet, oppsummerer Nordeas sjefanalytiker Thina Saltvedt i en SMS til NTB.

Hun peker på behovet for både en langsiktig fredsavtale og mer innsikt i hvordan stredet skal styres etter krigen.

– Mye gjenstår ennå, men det er selvfølgelig positivt at flere skip kan passere, skriver Saltvedt.

Administrerende direktør Knut Arild Hareide i Norges Rederiforbund istemmer.

– Dersom dette beveger seg i retning av en åpning er det positivt, men situasjonen er fortsatt uavklart, sier han i en epost til NTB.

– Det er fortsatt betydelig usikkerhet, blant annet knyttet til minelegging, iranske vilkår og eventuell praktisk gjennomføring. Dette må avklares før man kan vurdere utseiling, sier Hareide,

Blokaden består

USAs president Donald Trump takker Iran.

– Iran har akkurat kunngjort at Hormuzstredet er fullstendig åpent og klart for full passering, skriver Trump på Truth Social, alt i store bokstaver.

– TUSEN TAKK!, skriver USAs president.

Samtidig understreker han at USAs blokade av Iran fortsetter som før, fram til en avtale med Iran er «100 prosent klar».

– Denne prosessen bør gå fort ettersom de fleste punkter allerede er ferdigforhandlet, skriver Trump.

Rederi jubler

Også bergensrederiet Odfjell, som har fire kjemikalietankskip i Persiabukta, er svært fornøyd med nyheten.

– Det må være det beste signalet jeg har hørt siden krigen startet, sier sjef Harald Fotland til Dagens Næringsliv.

– Det betyr ikke at vi hiver opp anker og går med det samme, men det er et veldig positivt signal. Nå må vi sette oss ned med våre rådgivere og vurdere om vi kan stole på dette. Dersom sitatet er riktig gjengitt, så er dette veldig gledelige nyheter, legger han til.

En femdel

Rundt en femdel av verdens olje og flytende gass passerer til vanlig gjennom Hormuzstredet som i praksis har vært nærmest stengt siden USA og Israel gikk til angrep på Iran.

Full åpning av Hormuzstredet har vært et av USAs viktigste krav i forhandlinger med Iran. USA har også innført sin egen blokade av iranske havner.

Det er uklart hvordan den iranske meldingen faktisk vil påvirke skipstrafikken. New York Times har tidligere meldt at Iran skal ha brukt små båter til å minelegge Hormuzstredet i mars. De startet mineleggingen like etter at USA og Israel gikk til angrep mot landet 28. februar.

Iran har ifølge kildene i USAs regjering New York Times snakket med tidligere i april, ikke oversikt over hvor alle minene befinner seg. Iran skal heller ikke ha kapasitet til å fjerne minene.

– Europa har kapasitet

Europeiske land har imidlertid kapasitet til å bidra med å rydde miner, sa Frankrike fredag. Samme dag er det et Hormuz-toppmøte i europeisk regi, der Norges statsminister Jonas Gahr Støre deltar.

Frankrike nevnte at land som Belgia, Nederland og Frankrike har mineryddingskapasitet.

– Det fins kapasitet til å gi full støtte – selvsagt ikke-offensivt – til å ledsage skip og gi trygg passasje gjennom stredet. Det er det som skal drøftes i Paris i dag, sa Frankrikes forsvarsminister Catherine Vautrin i forkant av møtet.

Det er Frankrike og Storbritannia som sammen leder møtet. Det har som formål å vise USA at noen av landets nærmeste allierte står klar til å være med på å sikre fri passasje gjennom Hormuzstredet når krigen er over.