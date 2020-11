Rederier setter ny kurs: Skip skal bytte til nye drivstoff, sol og seil

Det er noe under oppseiling i skipsindustrien. Etter mer enn 100 år med fossilt drivstoff i de store dieselmotorene, er det utsikter til at klimabevissthet og grønne løsninger gjør sine inntog. Dette gjelder ikke bare små ferger, som i stedet for dieselolje skal seile på strøm fra batterier og hydrogen, men også verdensflåten med store havgående lasteskip, hvor tungolje må erstattes med gass og ammoniakk.