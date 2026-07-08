Rapport: Nato-land bruker 11 prosent mer

Ifølge ferske beregninger , publisert på Nato-toppmøtet i Ankara, vil europeiske Nato-land og Canada i alt bruke 634 milliarder dollar på sitt militære forsvar i år, sammenlignet med 571 milliarder i fjor. Det er en økning på 11 prosent.

Økningen er samtidig mindre enn mellom 2024 og 2025, da forsvarsbevilgningene økte med 19 prosent.

USA vil på sin side bruke 850 milliarder dollar på forsvar.

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Fem land – Polen, Hellas og de baltiske landene – ligger an til å nå Nato-målet om 5 prosent til forsvar allerede i år, der 3,5 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) skal gå til kjerneforsvar og 1,5 prosent til forsvarsrelaterte investeringer.

Norge ligger an til å bruke 3,17 prosent på kjerneforsvar i 2026, ifølge Natos tall.

Samtidig kjemper fire land med å nå opp til Natos gamle mål om 2 prosent til forsvar: Belgia, Spania og Tsjekkia ligger like under, mens Slovenia ser ut til å lande på 1,6 prosent.