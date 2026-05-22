Eide: Forsvarsindustrien er enormt på etterskudd

Eide er på plass på Natos utenriksministermøte i Helsingborg, der Europas rolle i Nato og støtten til Ukraina er blant hovedtemaene.

– For å ha et sterkt Nato i fremtiden, må vi også ha et sterkt Europa. Derfor må vi nå slutte med å handle mer av det vi har fra før, men begynne å erstatte det som bare USA har, sier Eide til VG.

Han sier at Europa først nå tar inn over seg at USA kommer til å være betydelig mindre til stede med sine kapasiteter.

– Europeerne går fra gamle til nye fregatter, fra gamle til nye ubåter og fra gamle til nye kampfly. Men den grunnleggende forutsetningen har hele tiden vært at USA leverte de tyngste tingene, sier Eide.

Eide mener forsvarsindustrien ikke er i nærheten av å ha nok produksjonskapasitet.

– Der er vi enormt på etterskudd. Det er bedre enn det var for to år siden. Men man er langt bak der man burde være, sier utenriksministeren.

Han understreker også at USAs atomgaranti fortsatt må bestå.

– Vi må fortsatt ha et transatlantisk system for kjernefysisk avskrekking. Og så må det være noe amerikansk nærvær igjen i Europa. Det handler om troverdighet til sikkerhetsgarantien, sier Eide.