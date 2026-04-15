Rapport: Med godt vedlikehold trengs det ikke ny sentrumstunnel

Den planlagte økningen i T-banetrafikken kan håndteres uten ny tunnel, hvis infrastrukturen vedlikeholdes godt og flere avganger legges til.

Ruter og Sporveien anbefaler å fokusere på vedlikehold og oppgradering av dagens T-banenett i stedet for å bygge en ny sentrumstunnel.

Ruter og Sporveien har utredet hvordan T-banens framtidige kapasitetsbehov kan løses.

Utredningen er gjort på vegne av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Den har blant annet tatt for seg behovet for en ny sentrumstunnel.

T-baneløftet

Etatene peker på at T-banen i de kommende årene får et betydelig løft gjennom Fornebubanen, ny Majorstuen-stasjon, flere nye vogner og nytt signalanlegg.

– Analysene i utredningen viser at langsiktige kapasitetsutfordringer kan løses med enklere og rimeligere grep enn en ny sentrumstunnel, sier konsernsjef i Sporveien, Birte Sjule, i en pressemelding.

Hun peker på flere avganger på utvalgte strekninger og nye forbindelser som bedre utnytter ledig kapasitet i nettet.

Dagens vedtatte planer i Oslo og Akershus er å øke trafikken i T-banesystemet med 15 prosent om fem til seks år. I tillegg til den nye Fornebubanen, blir det dobbelt så mange avganger på Grorudbanen og Kolsåsbanen.

Ifølge den nye utredningen kan forventet vekst i befolkning og passasjertall håndteres uten ny sentrumstunnel, dersom de planlagte tiltakene gjennomføres og T-banenettet holdes i drift med høy og stabil kvalitet.

Den planlagte veksten i T-banetrafikken betyr at kapasiteten i sentrumstunnelen blir utnyttet fullt ut. Med 36 tog i timen gjennom sentrum, vil det gå 90 sekunder mellom hver avgang.

Det krever at infrastrukturen er godt vedlikeholdt. Økt trafikk gir mer slitasje og stiller høyere krav til infrastrukturen.

Utredningen beskriver at en ny sentrumstunnel ifølge beregningene vil gi overkapasitet i store deler av T-banesystemet.

«Ny sentrumstunnel er et dyrt infrastrukturtiltak, det krever en stor vognpark og binder opp høye kostnader til drift. Det gir samtidig ulemper for reisende,» heter det i utredningen.

Systemet innebærer en todeling av systemet som gjør at mange reisende mister direkteforbindelse til Jernbanetorget eller Nationaltheatret. Det gir økt etterspørsel etter reiser med buss, trikk og tog i deler av indre by.

Vil prioritere vedlikehold

– Anbefalingen fra Ruter og Sporveien er å ikke gå videre med ny sentrumstunnel, men heller å prioritere vedlikehold og oppgradering av dagens T-banenett, og planlegge for langsiktige behov. Det gir også tid til å avvente beslutninger om hvilke andre tiltak som bør gjennomføres, sier administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen.

Onsdag leverte Ruter og Sporveien rapporten «Helhetlig T-baneutredning» til byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Marit Vea (V) og fylkesråd for samferdsel i Akershus, Håkon Snortheim (H).

Utredningen blir en del av det faglige grunnlaget for forhandlinger om Byvekstavtalen mellom staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.