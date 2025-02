Prøver fra asteroide inneholder byggesteiner for liv

De nye funnene er den hittil sterkeste indikasjonen på at asteroider kan ha brakt med seg grunnlaget for liv på jorden. De tyder også på at livets ingredienser nesten fra begynnelsen blandet seg med vann, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Dette er akkurat den typen miljø som kan ha vært avgjørende for de prosessene som gikk fra grunnstoffer til levende organismer, sier en av hovedforfatterne av studien, Tim McCoy ved Smithsonian Institution.

Samlet støv og stein

Det var NASAs romfartøy Orsisis-Rex som samlet støv og småstein fra asteroiden Bennu. Romfartøyet ankom asteroiden i 2018 og prøvene ble tatt nesten tre år senere i 2020. Asteroiden ligger 334 millioner kilometer fra jorda og har en diameter på rundt 500 meter.

Strukturen på asteroiden tyder på at den er en samling løse fragmenter fra en større moderstein som ble knust for milliarder av år siden. Denne strukturen gir forskerne et unikt vindu inn i prosessene som formet solsystemet og muligens la grunnlaget for liv på jorden.

Prøvene fra Bennu ble levert i en beholder til ørkenen i Utah i 2023 før Orsisis-Rex satte kursen mot en ny romstein. Fangsten på 122 gram er fortsatt den største innhentingen av prøver utenfor månen. Japan har gjort lignende forsøk, men fikk med seg betydelig mindre materiale.

Nok materiale til analyse

Prøvene inneholder rester fra dannelsen av solsystemet for 4,5 milliarder år siden. To ulike forskergrupper fikk studere materialet. Det var nok prøver til å identifisere de natriumrike mineralene og bekrefte tilstedeværelsen av aminosyrer, nitrogen i form av ammoniakk, og til og med deler av den genetiske koden. Rapportene er publisert i Nature og Nature Astronomy.

En del av de sarte saltene som ble samlet inn fra Bennu, ligner dem man finner i Sahara og tørre innsjøbassenger i Mojaveørkenen i California. De ville trolig blitt fjernet hvis de var til stede i meteoritter som faller til jorden.

– Denne oppdagelsen var bare mulig ved å analysere prøver som ble samlet direkte fra asteroiden og deretter nøye bevart her på jorden, sier Yasuhito Sekine ved Institute of Science Tokyo. Han har ikke vært med på studiene av materialet.

Mer utbredt enn vi trodde

Hovedforfatter Tim McCoy sier at veien til liv går gjennom å kombinere livets byggesteiner i et miljø av saltlake.

– Disse prosessene skjedde sannsynligvis mye tidligere og var langt mer utbredt enn vi har trodd til nå, sier han.

Det mest oppsiktsvekkende er at Bennu-prøvene inneholder uforandrede byggesteiner for liv – organiske molekyler og aminosyrer – som antyder at asteroider kan ha bidratt til å så livets frø på jorden. I tillegg er det overraskende at prøvene viser spor av natriumrike salter, noe som tyder på at Bennu en gang kan ha hatt et miljø med saltvann.

Ikke forurenset av jorden

NASAs Daniel Glavin opplyser at de organiske molekylene som er funnet i Bennu, tidligere har blitt identifisert i meteoritter.

– Men dette materialet er ekte utenomjordisk organisk materiale som er dannet i rommet. De er ikke resultat av forurensning fra jorden, sier han.

Seksti laboratorier verden over analyserer nå biter av Bennu. Størstedelen av de 122 grammene er satt av til framtidige analyser. Bennu var opprinnelig del av en mye større asteroide som ble knust av andre romsteiner.

Nettverk av innsjøer

De siste resultatene antyder at denne modersteinen hadde et omfattende underjordisk nettverk av innsjøer eller til og med hav, og at vannet forsvant ved fordampning, noe som etterlot sporene av salt.

Dette støtter teorien om at asteroider kan ha levert både de nødvendige kjemiske ingrediensene og det flytende medium (vann) som er essensielt for at liv skal oppstå.

– Oppdagelsen av Bennu bidrar til å kaste lys over hvordan asteroider og andre byggesteiner for planeter tidlig i solsystemets historie ikke bare var stein- og isklumper, men aktive levende objekter, sier planetforsker Yasuhito Sekine til Nature.