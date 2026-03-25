Politiet vil henlegge dødsulykken på Sandvika Storsenter

Politiet er nå ferdig med å etterforske saken.

– Jeg har sendt min innstilling til statsadvokaten om at saken henlegges, sier politiadvokat Kathrine Eilertsen i Oslo politidistrikt til NRK.

Sjåføren, en mann i 60-årene, omkom etter at bilen hans kjørte gjennom en murvegg og falt fra fjerde etasje i parkeringshuset på Sandvika Storsenter i Bærum mandag 23. september 2024.

Under etterforskningen har verken politiet eller bilprodusenten Volvo funnet tegn til teknisk svikt i bilen mannen kjørte. De mener derfor at man ikke kan utelukke uaktsomhet ved kjøringen, forklarer politiadvokaten til NRK.

Bilen hadde en hastighet på 62 kilometer i timen da den traff murveggen, med gasspedalen helt inntråkket de siste 3 sekundene. Det ble ikke trykket på bremsepedalen de siste 5 sekundene før ulykken, står det i rapporten som ble klar i februar i fjor.