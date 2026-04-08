Forsvarsministeren bekrefter: Norske F-16-fly lovet til Ukraina er fortsatt ikke i bruk

Over to og et halvt år etter at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kunngjorde at Norge ville donere F-16-fly til Ukrainas forsvar, er de fremdeles ikke satt inn i tjeneste.

Dette til tross for at forsvarssjef Eirik Kristoffersen og to forsvarsministre tidligere har gitt inntrykk av at fly var levert.

– De F-16-flyene vi donerte til Ukraina er en viktig del av det ukrainske luftvernet nå, sa forsvarssjefen i mars.

Forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) bekrefter til NRK og VG at alle seks fly står på et verksted i Belgia.

– Flyene er per tid til klargjøring ved SABENA i Belgia. Det er Ukraina, i konsultasjon med giverlandene, som bestemmer prioriteringene hos SABENA, inkludert klargjøring av nye fly vs. vedlikehold av fly som allerede er i bruk i Ukraina, sier Sandvik til NRK.

Han forklarer videre at eierskapet til de norsk-donerte F-16-flyene ble overført til Ukraina i 2024 og 2025, og at de nå inngår i en pool av flymaskiner som Ukraina har mottatt fra ulike land.

Leder for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Peter Frølich (H), reagerer sterkt.

– Dette ser ut som en skandale. Jeg blir faktisk rasende. De fleste i Norge har trodd at de norske flyene var på vingene og beskyttet Ukraina, sier Frølich til NRK.