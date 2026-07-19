Politiet: Tror brannen i Drammen skyldtes uhell eller selvantennelse

Det er så langt ingen som er mistenkt eller siktet for noe straffbart etter storbrannen som drev 400 mennesker til å evakuere.

– Det er ingenting som tyder på at brannen startet på andre måter enn ved et uhell eller selvantennelse, sier avsnittsleder Simon Gerhardsen i politiet til avisen.

Brannruinene er fortsatt for varme til at politiets krimteknikere kan gå inn og starte sine undersøkelser.

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Avsnittslederen forteller at politiet likevel har dannet seg et bilde av hvor brannen startet, og han bekrefter at de har sperret av et område som kriminalteknikere skal fingranske.

– Vi mener at vi har lokalisert hvor brannen startet. Nå jobber vi med å innhente bilder og videoer fra området for å kunne danne oss et best mulig bilde av hvordan det så ut da brannen startet, sier Gerhardsen.

I løpet av helga har alle beboerne i den rekka der brannen skal ha startet, vært inne til avhør. Politiet forteller at alle har status som vitner.