Abonner
Klima

Polartokt på Nordpolen: – Overraskende lite is

Det aller første toktet til forskningsprosjektet Polhavet 2050 nådde Nordpolen fredag. Forskerne ble overrasket over hvor lite is det var der.

FF Kronprins Haakon på Nordpolen, hvor forskerne ble overrasket over at det var mindre is enn ventet.
FF Kronprins Haakon på Nordpolen, hvor forskerne ble overrasket over at det var mindre is enn ventet. Foto: Vegard Stüerzinger / Norsk Polarinstitutt / Polhavet 2050 / NTB
NTB
3. aug. 2026 - 15:40

Det var mindre is enn ventet, og turen opp med forskningsskipet FF Kronprins Haakon gikk overraskende lett, forteller toktleder Paul Dodd i en pressemelding.

– Vi kom fram til Nordpolen fire dager tidligere enn planlagt. Vi kunne for det meste kjøre i åpent farvann rundt isflakene. Vi brøt nesten ikke is i det hele tatt, sier Dodd.

Fremme på Nordpolen tok de prøver av isen, samt det som lever på og under. De hadde med seg et spesialkamera som kan ta høyoppløselige bilder av de minste dyrene og plantene som lever i isen – zooplankton og fytoplankton.

– Da kan vi se hvordan næringskjedene i isen endrer seg når istypen blir annerledes og temperaturene stiger, sier han.

Nå går kursen videre vestover mot Canada, hvor de blir første forskningstoktet av sitt slag som reiser så langt vest.

Bakteppet for forskningsprosjektet Polhavet 2050 er at polhavet smelter og trolig vil være isfritt om sommeren innen 2050.

I juni i år godkjente Forskningsrådet søknaden om 750 millioner kroner til prosjektet, som totalt har et budsjett på 2 milliarder kroner.

Bellonas daglige leder, Sveinung Rotevatn, vil ikke kommentere revisjonsrapportene.
Les også:

Revisor slo alarm om Bellonas økonomi for flere år siden

Klima
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.