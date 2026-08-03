Polartokt på Nordpolen: – Overraskende lite is

Det var mindre is enn ventet, og turen opp med forskningsskipet FF Kronprins Haakon gikk overraskende lett, forteller toktleder Paul Dodd i en pressemelding.

– Vi kom fram til Nordpolen fire dager tidligere enn planlagt. Vi kunne for det meste kjøre i åpent farvann rundt isflakene. Vi brøt nesten ikke is i det hele tatt, sier Dodd.

Fremme på Nordpolen tok de prøver av isen, samt det som lever på og under. De hadde med seg et spesialkamera som kan ta høyoppløselige bilder av de minste dyrene og plantene som lever i isen – zooplankton og fytoplankton.

– Da kan vi se hvordan næringskjedene i isen endrer seg når istypen blir annerledes og temperaturene stiger, sier han.

Nå går kursen videre vestover mot Canada, hvor de blir første forskningstoktet av sitt slag som reiser så langt vest.

Bakteppet for forskningsprosjektet Polhavet 2050 er at polhavet smelter og trolig vil være isfritt om sommeren innen 2050.

I juni i år godkjente Forskningsrådet søknaden om 750 millioner kroner til prosjektet, som totalt har et budsjett på 2 milliarder kroner.