Podkast: Vi kan klare togradersmålet og mere til

Sivilingeniør Gry Johanne Åmodt i Statkraft leder Statkrafts strategienhet Global Drivers. De analyserer og overvåker kreftene som driver markedene for fornybar energi og hun mener bestemt at det er mulig å nå målene vi har satt oss med den teknologiske utviklingen som pågår. Vi kan til og med nå 1,5-gradersmålet om vi samarbeider litt. For i Statkrafts lavutslippsscenario ser de mye teknologiutvikling, prisfall på fornybar kraft, og få hindringer. Hun mener den offentlige debatten er for pessimistisk. Vi trenger å se lyset, for dette kan gå, sier Gry Johanne Åmodt i dagens Teknisk Sett.

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Podkasten Teknisk Sett

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

Følg vår nye side på Facebook!

Hvis du abonnerer på Teknisk sett på iTunes, Spotify eller en annen app, kan du laste ned og lytte til nye episoder hver uke. Vi legger normalt ut nye episoder torsdag ettermiddag, slik at du for eksempel kan laste den ned og høre på vei til jobben på fredager.