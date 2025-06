Planlegger solkraftverk på nedlagt flyplass

Fagernes lufthavn på Leirin i Innlandet ble lagt ned i 2018, fordi trafikken til flyplassen hadde vært så lav i lang tid, at det ikke lenger var mulig å drive den lønnsomt. Den har vært til salgs siden 2021, men ingen seriøse interessenter har meldt seg, ifølge eier Avinor.

Nå har de i stedet signert kontrakt med energiselskapet Aneo om produksjon av fornybar kraft på området.

Planen er en solcellepark, med mål om å kunne produsere mellom 20 og 35 GWh, som tilsvarer forbruket til omkring 1500 husstander.

Grått areal

I dag er det ingen kommersiell aktivitet på Leirin, men den lokale flyklubben bruker den til småflyaktivitet. Dersom flyplassen skulle re-sertifiseres for kommersiell flytrafikk igjen, ville det kreve investeringer på 200 millioner kroner, opplyser Avinor.

Solcelleparken skal etableres på området innenfor gjerdet på lufthavnen. Rullebanen er 2000 meter lang, og planen er at hele skal benyttes til solcellepark, med en gradvis utbygging, opplyser kommunikasjonssjef i Avinor, Margareth Aske. til TU.

Avinor vil fortsatt kunne leie ut areal på parkeringsplassen til landingsplass for helikopter, dersom beredskapsetatene søker dette.

– Solcellepark har hele tiden vært Avinors foretrukne alternativ for Leirin. Rullebanen er såkalt grått areal som allerede er nedbygd og regulert, så etableringen innebærer ingen ny nedbygging av natur, sier Anders Kirsebom, konserndirektør for regionale lufthavner i Avinor, i en pressemelding.

I gang om tre til fire år

Avtalen innebærer at Avinor leier ut rullebanen til Aneo og får leieinntekter fra det, samt noe inntekter basert på strømsalget.

Målet er å ha et solkraftverk klar til å produsere i løpet av tre til fire år. Aneo får også med seg Valdres Energi som samarbeidspartner.

Aneo opplyser at de vil gå raskt i gang med å se på mulige utforming av solkraftverket og sikre nettilknytning.

– I dette prosjektet skal vi sammen finne ut hvordan vi kan etablere et lønnsomt solkraftprosjekt på et areal som allerede er preget av tekniske inngrep, såkalt gråareal, sier Solveig Ulseth, leder for prosjektutviklingsavdelingen i Aneo.