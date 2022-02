Planlagt kullkraftverk i Dubai konverteres til gass

De forente arabiske emirater har lovet at landet skal ha netto null klimagassutslipp innen 2050. Torsdag kunngjorde Dubai at de altså skal bidra ved at det planlagte kullkraftverket, som delvis finansieres av Kinas såkalte Belte-vei-initiativ, heller skal gå på gass.

Kraftverket ventes å bidra med 20 prosent av strømmen som trengs i det energitørste emiratet, og det skal også bygges et avsaltingsverk som bidrar med vann som kan gjøre ørkenen rundt Dubai grønnere.

Det er ikke kjent hvor lang tid ombyggingen vil ta eller om det vil forsinke kraftutbyggingen.