Passiv «pizzaeske» avslører droner

Krigen i Ukraina har for alvor satt fart i bruk av droner i militære operasjoner. Ikke minst er ukrainerne selv i front hva angår innovasjon og utvikling innen nettopp denne industrien.

Også vi som ikke har kjent på frykten fra innkommende drone,r kan forestille oss hvor vanskelig det vil være å oppdage trusselen i tide. Spesielt dersom det er viktig å unngå at fienden oppdager at du er på alerten, noe som fort kan skje ved hjelp av radar eller deteksjon av radiofrekvenser (RF-deteksjon).

Squarehead Technology i Nydalen i Oslo har utviklet en løsning for nettopp å oppdage slike trusler. Selskapet, som er mer enn 20 år gammelt, satset litt tilfeldig innen forsvarssektoren for drøyt ti år siden. Produktet er derfor mer enn bare en reaksjon på utviklingen vi ser i Ukraina.

Passiv sensorikk

– Krigen i Ukraina har vist at det er behov for mange typer sensorer, sier administrerende direktør Stig Nyvold i Squarehead Technology. Foto: Jan M. Moberg

I motsetning til radar og RF-deteksjon satser Squarehead på passiv deteksjon, som betyr at angriperen ikke kan oppdage at du følger med.

Løsningen er et brett på størrelse med en pizza-eske, pepret med følsomme mikrofoner og et videokamera i midten. Boksen er til sammenligning tre-fire pizzaesker tykk, som følge av behov for prosesseringskraft for å analysere innkommende data i selve boksen, som har navnet Discovair G2+.

I podkasten hører du administrerende direktør Stig Nyvold fortelle om reisen frem til det meget tidsriktige produktet, som også har en rekke aktuelle sivile bruksområder.